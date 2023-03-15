滙豐及渣打反彈助大市收復19500點　ATM高收　東方海外飆近9%

由美國矽谷銀行（SVB）倒閉，引發投資者對美國地區銀行前景的憂慮問題，暫時告一段落。不過美軍的無人機於黑海傳遭俄軍戰機撞毀，曾一度影響投資者情緒，最終美國三大指數高收，其中道指升幅逾300點，納指升逾2%。亞太區股市今早普遍承接美股周二（14日）升勢。



【16:29】恒指全日升291點

港股反彈，在滙豐（0005）及渣打（2888）等金融股上揚，帶動港股重上19500點。

恒指收市報19539點，升291點，國指升120點，報6559點，科指升75點，報3866點，成交額為1,080億元。

航運股今日表現突出，東方海外（0316）升8.8%，報132.9元，母公司中遠海控（1919）升6.8%。太航（2343）升6.9%，海豐（1308）升3.5%。

滙豐升2.9%，報55.2元，渣打升2.1%，報66.75元，友邦（1299）跌0.3%，保誠（2378）跌1.2%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌2.3%，報21元，百威亞太（1876）升1.7%，安踏（2020）升2.2%。

科技股方面，阿里（9988）升2.6%，報82.05元，騰訊（0700）升0.9%，美團（3690）升1%。

【15:31】港股升幅擴至逾300點

內地股市走勢個別，上證收市報3263點，升18點，深成指數收市報11413點，跌3點，滬深300指數收市報3986點，升2點，創業板指數收市報2337點，跌5點。

亞太區股市方面，日股升60點，報27229點，韓股升30點，報2379點，台股升27點，報15387點。

港股方面，恒指最新報19554點，升306點，國指升129點，報6568點，科指升79點，報3870點。

【13:39】恒指升幅午後收窄

恒生指數升幅午後收窄，最新報19453點，升206點，國指升91點，報6530點，科指升56點，報3847點。

東方海外（0316）升8.4%，報132.5元，阿里健康（0241）升4.2%，碧桂園服務（6098）升4.1%。

【12:18】港股半日揚242點

滙豐（0005）及渣打（2888）等金融股反彈，帶動港股今早反彈。

港股半日升242點，報19490點，國指升103點，報6542點，科指升71點，報3861點，成成交額約603億元。

滙豐中午收市報54.85元，升2.2%，渣打升1.7%，報66.5元，保誠（2378）跌0.6%，友邦（1299）失守80元，報79.65元，跌1.4%。

科技股上揚，百度（9888）升4.9%，報135.3元，阿里（9988）升2.3%，騰訊（0700）升1.2%，美團（3690）升1.1%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升0.5%，百威（1876）升2.1%，潤啤（0291）升2.2%。

內房股方面，龍湖（0960）升4.2%，報20.95元，碧桂園（2007）升3%，中海外（0688）升2.7%。

【11:18】生物科技股抽升

生物科技股上揚，博安生物（6955）曾高見40元，最新報27.85元，升42.8%，雲頂新耀（1952）升3.7%，康方（9926）升5.3%，騰盛博藥（2137）升3.6%。

恒指最新報19562點，升314點，國指升123點，報6562點，科指升84點，報3875點。

【10:17】恒指曾收復19700點

港股一度收復19700點，恒指最新報19686點，升438點，國指升161點，報6600點，科指升118點，報3908點。

阿里健康（0241）升6.7%，百度（9888）升6.7%，東方海外（0316）升6.6%，龍湖（0960）升5.5%。

【09:50】港股升幅擴大至415點

港股升幅擴大至415點，最新報19663點，國指最新報6595點，升156點，科指升125點，報3915點。

百度（9888）升5%，網易（9999）升4.2%，阿里（9988）升3.7%，美團（3690）升2.7%，騰訊（0700）升2.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升2.8%，百威（1876）升2.8%。

TVB母企電視廣播（0511）昨日發出盈警，今早逆市跌5.1%。

【09:28】港股高開275點

恒指高開275點，報19523點，國指高開88點，報6527點，科指高開85點，報3876點。

滙豐（0005）高開1.9%，渣打（2888）高開1.8%，上日挫逾6%的保誠（2378）則平開，友邦（1299）高開1.9%。

阿里（9988）高開3.4%，騰訊（0700）高開2.6%，美團（3690）升2%。

海底擄（6862）升1.6%。