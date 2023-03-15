中國首兩月零售升3.5%　瑞銀分析師料全年增近7%　看好家電冷氣

中國首兩個月社會消費品零售總額按年增長3.5%，符市場預期。瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕表示，內地春節的社會零售銷售表現理想，不過在春節假期後，社會銷售增長有放慢跡象，認為現時居民的消費能力未完全恢復，相信政府未來會將政策重心，放在保就業之上，達到刺激消費的目標，預期今年內地社會零售增長接近7%。



中國首兩個月社會消費品零售總額達77,067億元人民幣，按年增長3.5%，符市場預期。彭燕燕指出，反映內地防疫措施解除後，春節的社會零售銷售表現理想，增長甚至較2019年更高。

政策重心保就業 料不推消費券

不過她表示在春節假期後，社會銷售增長有放慢跡象，認為現時居民的消費能力未完全恢復，相信是對就業市場及經濟前景的看法偏淡所影響。從兩會工作報告中，表明消費是政策的重點，也提到了給中低收入的人群有一定的保障，因此相信政府未來會將政策重心，放在保就業之上，達到刺激消費的目標。不過，料不會透過派發大規模消費券來支持零售，因為不符合中央政府的政策方向。

該行對今年全年的社會零售增長預測是接近7%，高於官方公布的首兩個月的增幅。彭燕燕指出，相信下半年內地的官方零售銷售增長會加快，主要是由於去年下半年的基數較低所致。

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕直言：「即使不派機票，內地人來香港的意願都好高」。不過，她相信不會對海南的零售消費造成太大分流。（新華社）

看好家電銷售

消費行業中，她看好內地的家電銷售，特別是冷氣機。因為內地居民在過去數年的疫情管控期間，「市民不希望安排維修員登門更換冷氣雪櫃」，積壓了大量更換大型家電的需求。因而相信當現時疫情管控過去，會刺激居民添置及更換大型家電。

內地客來港意願高

對於中港恢復通關後，本港政府將派發機票予內地旅客，吸引他們來港旅遊，會否分流了海南鳥的免稅品銷情。她指出，從考察得知內地如深圳等多個城市的居民，很多都計劃來港旅遊，直言「即使不派機票，內地人來香港的意願都好高」。不過，她相信不會對海南的零售消費造成太大分流，因為整體上內地政策都是鼓勵居民留在本國消費，由以往會到歐美買奢侈品，轉為留在本國消費，包括本港、澳門及海南島三地。另外，她認為，內地的高檔消費增長動力仍舊十分強勁，特別是白酒行業，銷售增長甚至比今年春節前更強。