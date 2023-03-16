百度為文心一言舉行記招　股價跌幅曾擴至1成｜持續更新

瑞信（Credit Suisee，CS）危機引發歐美銀行股於周三（15日）全線下挫，其中摩根大通下挫4.7%，滙豐倫敦股價更瀉近5%。歐美股市亦因此而低收，道指下挫280點，德﹑法﹑英三地股市均跌逾3%。亞太區股市亦承接歐美股市跌勢，其中日本股市曾跌逾600點。



【14:28】港股跌幅擴大至373點

百度（9888）今日為旗下類聊天機械人文心一言舉行記者會，公司股價跌幅擴大，曾跌10%至120.1元，最新報124.5元，跌6.8%，成交額為16.78億元。

港股跌幅亦擴大，恒指最新報19166點，跌373點，國指跌89點，報6469點，科指跌62點，報3803點。

【13:29】港股維持近300點跌幅

港股在午後維持近300點跌幅，恒指最新報19244點，跌295點，國指跌58點，報6500點，科指跌30點，報3835點。

友邦（1299）跌5%，中海油（0883）及中石油（0857）分別跌4.1%及3.9%，滙豐（0005）跌2.6%。

領展供股權（2915）今日為最後一個交易日，曾高見5.52元，最新報5.44元，飆33.33%。

【12:20】港股半日跌近300點

瑞信財務問題引發投資者對金融業前景憂慮，銀行及保險股今日明顯受壓，其中滙豐（0005）半日跌2.5%。至於領展（0823）的供股權（2915）為最後一個交易日，半日飆升31.1%，領展則逆市揚2.4%。

恒指半日跌294點，中午收市報19245點，國指跌56點，報6503點，科指跌29點，報3837點，成交額為616億元。

金融股為市場人士焦點，渣打（2888）挫4.8%，報63.55元，保誠（2378）曾失守百元關，報101.9元，瀉6.3%，友折（1299）跌5.2%。

內險股方面，平保（2318）跌3.6%，國壽（2628）跌1.4%，人保（1339）跌1.2%。

能源股亦受壓，中海油（0883）跌4.1%，中石油（0857）跌3.9%，中石化（0386）跌1.3%。

醫藥股今日逆市上揚，阿里健康（0241）升3.5%，中生製藥（1177）升1.4%。

TVB母企電視廣播（0511）半日瀉19.8%，報7.86元。

【11:12】港股曾跌逾400點

港股跌幅曾擴大至逾400點，更一度低見19109點，最新報19274點，跌265點，國指跌42點，報6517點，科指跌11點，報3854點。

【09:48】港股跌幅略為收窄

瑞信宣布擬向瑞士央行尋求最多500億瑞士法郎貸款，以強化流動性。消息公布後，港股跌幅曾收窄不足300點，最新報19222點，報317點，國指最新報6496點，科指最新報3844點，跌21點。

友邦（1299）跌5%，平保（2318）跌4.1%，滙豐（0005）跌3.3%。

日本股市最新後26917點，跌311點，台股跌111點，韓股跌1點。

【09:27】港股低開341點

港股低開341點，最新報19197點，國指低開95點，報6464點，科指最新報3804點，低開61點。

金融股今早受壓，友邦（1299）低開5%，最新報76.5元，保誠（2378）跌3.8%，宏利（0945）跌0.8%。

滙豐（0005）低開3.3%，渣打（2888）低開6.9%。

平保（2318）險守50元，最新報50.1元，跌4.1%，國壽（2628）低開2%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.3%，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）跌1.7%。

【09:13】日本金融股普遍下跌

日本金融股股價全線下挫，三菱日聯金融跌4.75%，三井住友跌4.6%，瑞穗跌3.6%，大和證券跌4.1%，野村跌4.4%。

【09:03】紐約期油升1.4%

商品市場方面，紐約期油最新報上升1.4%，報68.54美元，布蘭特期油每桶最新報74.77美元，升1.47%。現貨金跌0.08%，每盎斯最新報1,916.99美元。

美匯指數最新報104.58，跌0.07%。

【08:51】日股跌332點

日本股市最新報26891點，跌332點，韓股跌9點，最新報2369點。

不過美股指數期貨上揚，道指期貨升85點，報91960點，標普指數期貨升16點，最新報3908點，納指期貨最新報12321點，升69點。

外匯市場方面，美元兌日圓最新報133.22，跌0.13%，歐元兌美元最新報1.0596，升0.19%。