長實去年賺216.8億元　派末期息1.85元

長實集團（1113）公布，截至去年底，全年股東應佔溢利為216.83億元，按年升2%，每股溢利為5.98元，派末期息1.85元，全年派2.28元，按年增3.6%。



主席李澤鉅指，國際營商環境因環球加息及通脹壓力顯著上升而倍加嚴峻。集團憑藉穩健基礎、強健財務，以及優質資產之抗跌力，一如既往展現韌力、靈活應對市場各種變化與波動，完成出售其飛機資產投資，並適時變現集團個別投資項目，爭取理想收益，持續為股東增值。

集團除策略性退出飛機租賃行業，並將相關套現資金用於地產投資項目，於年內亦把握機遇增添優質土儲，鞏固集團地產業務長期穩健發展之根基，延展企業堅韌實力。

料環球經濟續臨挑戰

未來方面，集團指，環球大部分經濟體增長速度預計將繼續受地緣政局、央行幣策、通脹壓力及息率高企等因素影響投資氣氛而普遍放緩，處身複雜多變時局，環球經濟料將持續面對挑戰。

內地放寬疫情防控措施，商業民生活動相繼復甦，中央政府之積極財務及穩健貨幣政策持續推動整體經濟發展，而促進作為支柱產業的房地產市場穩健發展相關舉措，預期將有助刺激經濟。

隨世界各國以及中港兩地通關，及對外經濟活動復常，縱然香港經濟過去一年因環球經濟環境欠佳而受影響，2022 年生產總值持續收縮，本地經濟於 2023 年料將有穩定增長。儘管面對外圍各種挑戰，香港憑藉國家堅實支持，將繼續發揮其作為國際金融、創科、貿易及航運中心定位及優勢，在參與國家發展計劃作為對外橋樑之同時，促進香港長期繁榮穩定。

料本地樓市剛性需求不變

受加息影響，本地樓市難免受壓，惟剛性需求不變，房屋政策及利率走向將繼續主導樓市。集團過去數年經歷疫情及環球政經不穩大環境下，沉著應對危機，並及時把握市場周期不同經濟階段之機遇，充分展現集團坐擁靈活選擇之投資優勢。

於年終結算日，在扣除借貸後，持有現金淨額約126億元。集團將繼續憑藉穩固根基、優質資產、高質素收益與財務實力，保持充裕現金之同時，積極物色機遇，秉持一貫之審慎財務管理傳統與環球投資策略，鞏固優質經常性收益及提升資產之抗跌力，進一步推動業務發展及為股東創造價值。

物業發展為集團環球業務重心，並為恆久以來成功基石之一。集團將繼續致力為大眾建築可持續綠色居所及工作空間。

21 BORRETT ROAD的單位，實用面積由2,075至3,378平方呎。（樓盤網站圖片）

物業銷售方面，長實指出，年內已確認物業銷售額為257.56億元，當中包括Sea to Sky及21 Borrett Road第1期住宅單位及車位銷售，及上海商用物業等。年內收益為103.39億元。

公司又指出，截至去年底擁有可開發土地儲備7,500萬平方呎，其中700萬平方呎位於香港，位於內地土地儲備面積6,400萬平方呎，位於海外的土地儲備400萬平方呎。

物業租金收入58.4億元

物業租務業務方面，年內租務收入為58.43億元，按年減少12.7%，主要受到零售及寫字樓物業租務持續受疫情影響。年內收益為46.9億元，按年跌17.2%，主要與出售5 Broadgate而損失租金收入及受疫情負面影響。

酒店及服務套房業務方面，收入為32.28億元，按年增加19.1%，酒店入住率提升21個百分點至58%，服務套房平均入住率維持約90%。

公司又指出年內來自物業及項目管理收入為8.96億元，收益為3.62億元。

英式酒館業務轉虧為盈

英式酒館業務方面，年內收入為209.32億元，按年增加46.6%。錄得溢利8.35億元，轉虧為盈。

基建及實用資產業務方面，年內溢利為74.86億元，按年增加8%。