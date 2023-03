瑞士央行表示願提供500億瑞士法郎貸款予瑞信,加上美國第一共和銀行(First Republic Bank)獲得11家銀行注資,投資者對銀行業憂慮減退。美股3月16日低開後反彈,道指收市升371點。



道指開市時走低,中段跌幅一度擴大至約300點,其後轉漲,至收市報32246.55點,升371.98點或1.17%;標普500指數收報3960.28點,升68.35點或1.76%;納指收報11717.28點,升283.22點或2.48%。

市場推測,第一共和銀行將是美國下家倒閉的銀行。美國財政部、聯儲局、聯邦存款保險公司(FDIC)和貨幣監理局(Office of the Comptroller of the Currency)16日發表聯合聲明,指已有11家銀行宣布向第一共和銀行注入300億美元。