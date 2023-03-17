港股升幅擴大至近400點　百度飆13%　內房股上揚｜持續更新

歐美監管機構相繼出手，讓兩地銀行業緊張局面暫時平息。隨著瑞士央行會向瑞信提供最高500億瑞士法郎貸款﹑聯儲局向銀行業提供3,000億美元，同時摩根大通等11間銀行向地區銀行First Republic Bank存入300億美元，投資者對歐洲及美國銀行業務危機的憂慮得以暫時舒緩。受到有關消息刺激，美國三大指數於周四（16日）高收，其中道指升371點，納指升283點。亞太區股市今早亦上揚，日股早段升逾百點。



【11:33】恒指升幅擴大至382點

港受升幅進一步擴大，恒指最新報19586點，升382點，國指升171點，報6654點，科指升174點，報3985點。

百度（9888）升13%，碧桂園（2007）升8.2%，龍湖（0960）升5.9%，聯想（0992）升5.7%。

三桶油上升，中石油（0857）升5.2%。

長實（1113）在周四（16日）已公布業績，長實跌6%，報45.85元，長和（0001）升2.3%。

李寧（2331）跌7.7%。

【09:27】港股高開235點

恒指高開235點，報19439點，國指升91點，報6573點，科指升92點，報3904點。

百度（9888）高開7.9%，阿里（9988）高開1.1%，美團（3690）高開1.9%，騰訊（0700）高開1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，渣打（2888）低開0.3%，保誠（2378）高開0.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.3%。