分拆滙控關注組召集人﹕兩項動議成滙豐AGM議案　籲股東投票

「分拆滙控關注組」召集人呂宇健於Facebook專頁內發帖文，指出關注組早前提出兩項動議，已正式成為滙豐即將舉行的股東周年大會內議案，並提醒小股東屆時記得前去投票。



據滙豐官網指出，該行會在今年5月5日，於英國伯明翰舉行股東周年大會。

呂宇健於專頁內指出，兩項議案分別為﹕（一）要求滙豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高滙豐的價值之計劃和策略。

（二）要求滙豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在滙豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

考慮提出議案重選董事局

另一方面，他亦在文內提及滙豐於周一（13日）以1英鎊收購矽谷銀行（SVB）英國業務一事。滙豐只花了5小時對SVB英國進行盡職審查，便達成交易協議，並需要向對方注資20億英鎊，以及尚未計及要承擔SVB英國未來利息支出，可能出現的壞賬風險。他指出自宣布交易後，股價累計下跌4.3%。

由於英倫銀行有份促成今次交易，因此他對央行作出批評，認為今次情況就如同2020年時要求滙豐取消派息以維持充足資金貸款予英國中小企，又認為滙豐董事局未有做好守護該行工作。最後決定再提出議案，要求重選董事局成員。