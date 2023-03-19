傷春悲秋下　職場人生三大體悟｜知薇

不知為何，在陽春三月，竟有些傷春悲秋。

或許是，市場壞消息接踵而至，SVB (矽谷銀行)、Signature Bank (簽名銀行)、Credit Suisse (瑞信)三連爆，引發專家和世人對金融風暴的擔憂；又或許是，各行業裁員浪潮陸續有來，比如年初全球科技行業在業績和股價壓力下的大規模裁員，一季度各大投行繼續削減人手，包括新加入此行列的摩根大通(JP Morgan)、美國銀行(Bank of America)等，這一波操作對周邊行業和整體經濟的沖擊，將繼續陸續顯現；又或許是，身邊的同事朋友也有離職和「被」離職的案例，有的解脫重生，有的則備受打擊，若非已家底豐厚或意欲退休，都要急吼吼的找份新工幫補家用。

這大千世界和職場江湖，有千變萬化，的確精彩紛呈，帶來的啟示靈感源源不絕。

知薇回看自己的職業生涯，深感「無常是常態，保持心境平和，加強自身內核。」人事上，你遇到好老板，正甘之如飴受庇護和指教，仿佛有無窮的時間讓你觀摩學習；然而，職位的變動往往突如其來，你大呼「我還沒學夠」，已然太遲。工作上，你拿到大型項目，擔心難做，往往因為眾志成城，快狠準地就完成了；你分配到小項目，以為容易搞定，卻在管理層缺乏精力或重視下，慘變爛尾。外物無常，能把握的，只有當下的每分每秒，以及你學習和掌握到的本領。

記得早年入職場時，有個外國阿姐壓在上面，凡事都給我小鞋穿，變著法子逼我加班，還常講一堆似是而非的大道理。我當時痛苦不堪，到了想辭職的邊緣，卻因為喜愛公司和行業而不捨。糾結之餘，有個充滿智慧的年長同事告訴我：「不要被壞老板得逞，和她鬥命長；通常好同事都能熬過壞老板，撥雲見日。」果不其然，年半後的一天，阿姐沒有來上班，聽說被人裁了。之後經歷的許多人和事，也印證了一個道理：待人要有善念，能幫就幫，絕不要損害他人。這世上真的有因果報應，只是早晚的事。

最後，既然無常，既然要存好心做好事，就不要太糾結一時的成敗得失，與浩瀚宇宙、時間長河相比，我們肉體凡胎實在太渺小、短暫而脆弱，而且最後結局都一樣。既然，開心一天，不開心也一天，不如盡量放鬆的過。雖然，說比做來的容易，還是要不斷修煉心性，舉重若輕，心不受力，只因一個詞「何必」。總結一句：人世間走一遭，凡事別太當真較勁，對得起良心就夠了。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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