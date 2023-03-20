恒生指數曾失萬九關　滙豐瀉近7%　保誠跌7.8%｜持續更新

瑞銀（UBS）及瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在亞洲交易時段開市前達成協議，前者將以股份代價收購瑞信，作價為30億瑞士法郎。加上聯儲局等6大央行聯手提升美元的市場流動性，消息公布後，有助穩定投資者情緒，美國國庫債券價格回落，其中2年期國債孳息率再次逼近4厘，10年期債孳息率最新報3.5厘。至於亞太區股市平穩。



【11:34】銀行股普遍下挫

港股跌勢進一步擴大，其中銀行及保險股更跑輸大市。恒指曾穿19000點，最新報19005點，跌513點，國指跌150點，報6464點，科指跌105點，報3874點。

滙豐（0005）跌6.6%，渣打（2888）跌5%，保誠（2378）跌7.8%，友邦（1299）跌3.4%，東亞（0023）跌3.5%，中銀（2388）跌1.8%。

【09:55】港股跌幅擴大至逾300點

港股跌幅擴大，19200點亦已失守，恒指最新報19197點，跌320點，國指跌85點，報6530點，科指最新報3918點，報61點。

百度（9888）逆市上揚，最新報146.9元，升3.3%。

滙豐（0005）跌4.6%，報51.3元，渣打（2888）跌4%，報60.5元，保誠（2378）失守百元關，最新報95.65元，友邦（1299）跌3.2%。

港交所（0388）跌1.2%。

【09:27】恒指低開165點

恒指低開165點，報19352點，國指跌46點，報6568點，科指最新報3965點，跌14點。

金融股今早普遍向下，保誠（2378）低開2.9%，友邦（1299）低開1.6%，滙豐（0005）低開2%，渣打（2888）低開1.6%。

港交所（0388）平開，報3332元。

科技股方面，阿里（9988）低開0.7%，美團（3690）跌0.9%，騰訊（0700）低開0.7%。

【08:44】日本股市早段跌31點

日本股市最新報27302點，跌31點，韓國股市最新報2401點，升6點，澳洲股市跌20點，報6974點。

匯市方面，歐元兌美元最新報1.0687，升0.16%，美元兌日圓最新報132.43，升0.44%，英鎊最新報1.22，升0.22%，澳元兌美元最新報0.6728，升0.46%，美元兌加元最新報1.3687，跌0.32%，美元兌瑞士法郎最新報0.9269，升0.09%。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報67.01美元，升0.4%，布蘭特期油最新報73.22美元，升0.34%。現貨金每盎斯最新報1,997.5美元，升0.37%，紐約期金每盎斯最新報1,975.04美元，跌0.71%。