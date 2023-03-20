瑞信危機已緩和　美債價下跌　日本股市早段回落｜持續更新

瑞銀（UBS）及瑞士信貸（Credit Suisse，CS）在亞洲交易時段開市前達成協議，前者將以股份代價收購瑞信，作價為30億瑞士法郎。加上聯儲局等6大央行聯手提升美元的市場流動性，消息公布後，有助穩定投資者情緒，美國國庫債券價格回落，其中2年期國債孳息率再次逼近4厘，10年期債孳息率最新報3.5厘。至於亞太區股市平穩。



【08:44】

日本股市最新報27302點，跌31點，韓國股市最新報2401點，升6點，澳洲股市跌20點，報6974點。

匯市方面，歐元兌美元最新報1.0687，升0.16%，美元兌日圓最新報132.43，升0.44%，英鎊最新報1.22，升0.22%，澳元兌美元最新報0.6728，升0.46%，美元兌加元最新報1.3687，跌0.32%，美元兌瑞士法郎最新報0.9269，升0.09%。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報67.01美元，升0.4%，布蘭特期油最新報73.22美元，升0.34%。現貨金每盎斯最新報1,997.5美元，升0.37%，紐約期金每盎斯最新報1,975.04美元，跌0.71%。