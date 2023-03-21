恒生指數升幅午後擴大至173點　李寧及周大福均揚近6%｜持續更新

歐美金融市場趨向穩定，道指在周一（20日）彈升近400點，亞太區股市早段均上揚，不過商品市場卻走勢各異，其中油價在亞洲交易時段向下，紐約期金則再次升穿2,000美元。美匯指數則處於103水平。



【13:33】港股升幅午後擴大

港股升幅在午後擴大，恒指最新報19174點，升173點，國指升42點，報6511點，科指升63點，報3934點。

藥明生物（2269）升7.4%，李寧（2331）及周大福（1929）分別升5.7%。

【12:46】港股反彈半日升62點

港股今日反彈，不過反彈力度不強，半日升62點。

恒指中午收市報19063點，升62點，國指中午收市報6462點，跌7點，科指升11點，報3881點，半日成交額496億元。

銀行股上揚，滙豐（0005）升2%，報51.45元，渣打（2888）升2%，報59.45元，中銀（2388）及東亞（0023）升0.6%。

保險股反彈，友邦（1299）升2.8%，報77.8元，宏利（0945）升1.6%，保誠（2378）升6.1%，報98.7元。

醫藥股高收，藥明生物（2269）升6.8%，報48.2元，石藥（1093）升6.1%，中生製藥（1177）升2.3%。

內需及消費股方面，周大福（1929）升4.4%，潤啤（0291）升2.4%。

【11:41】港股升幅收窄至28點

港股升幅大為收窄，恒指最新報19028點，升28點，國指跌18點，報6450點，科指升2點，報3872點。

藥明生藥（2269）升6.9%，報48.25元，石藥（1093）升5.7%，報8.19元。

舜宇（2382）升5.2%，報91.5元。

周大福（1929）升3.9%。

【09:28】港股高開118點

恒指高開118點，報19118點，國指高開19點，報6489點，科指高開41點，報3911點。

銀行股今早反彈，滙豐（0005）高開3.1%，渣打（2888）高開1.1%。

保險股亦上揚，保誠（2378）高開1.7%。

科技股方面，明日（22日）公布業績的騰訊（0700）平開，美團（3690）升0.5%。