「裕澤香江」論壇周五舉行　李澤楷及郭基煇等人任演講嘉賓

「裕澤香江」高峰論壇由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦，將於本周五（24日）在香港故宮文化博物館舉行。政府今日（21日）公布當日演講嘉賓名單。當中包括新地（0016）執行董事郭基煇，以及盈科拓展主席兼行政總裁李澤楷等。



政府指出論壇的主要參與者包括超過100位家族決策人及其專業團隊，他們分別來自香港、內地、北美、歐洲、亞洲其他地區及中東等全球各地。

除了論壇的各個交流環節外，投資推廣署亦安排因疫情而停辦三年的大坑舞火龍於香港故宮文化博物館作特別演出，讓來賓體驗香港獨有的風俗文化。這項傳統節慶活動始於19世紀末，屬國家級非物質文化遺產項目。

財政司司長陳茂波表示，裕澤香江高峰論壇是家族辦公室業界的全球性頂級盛事。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示：「『裕澤香江』高峰論壇是家族辦公室業界的全球性頂級盛事，我們熱切期待透過論壇，展示香港在資產及財富管理、科技、文化藝術、綠色發展和慈善事業的優勢和機遇，吸引更多環球家族辦公室及資產擁有人落戶香港。特區政府也會於論壇當日發表『有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言』，宣示香港為環球家族辦公室配置財富、帶動積極影響的政策方向。」

財經事務及庫務局局長許正宇說：「『裕澤香江』高峰論壇的演講嘉賓及參與者是來自全球各地的頂級家族決策人及行業翹楚，反映了香港作為國際資產及財富管理中心的獨有吸引力。我熱切期待以舉辦『裕澤香江』高峰論壇為契機，匯聚環球及香港家族辦公室，說好香港作為國際資產及財富管理中心的獨特故事。」

高峰論壇將聚焦四大主題，涵蓋科技賦能、慈善傳承、綠色轉型及文藝交流，全面展示香港吸引環球家族辦公室落戶的獨有優勢，當中各個交流環節的演講嘉賓名單如下：

家族辦公室分享環節

Paul Desmarais III（Sagard 主席及行政總裁）

Efrat Peled（Arison Investments主席及行政總裁）

郭基煇（新鴻基地產發展有限公司執行董事）

包文駿（起然資本創辦人及總裁）

主持人：高翰文（摩根大通私人銀行執行主席）

郭基煇。（廖雁雄攝）

科技賦能

李澤楷（盈科拓展集團主席兼行政總裁）

楊致遠（雅虎創始人及前任行政總裁、雨雲創投創始合夥人）

沈南鵬（紅杉資本中國基金創始及執行合夥人）

黃江吉（小米集團聯合創始人、小米基金會董事）

主持人：財經事務及庫務局局長許正宇

慈善傳承

羅伯特 · 羅森（比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會慈善發展部門主任）

陳翀（國強公益基金會黨委書記、理事長、碧桂園控股有限公司非執行董事）

梁卓偉（香港賽馬會慈善及社區事務執行總監）

曹惠婷（永新資本投資有限公司行政總裁）

主持人：陳啟宗（恒隆地產有限公司董事長）

綠色轉型

Hiromichi Mizuno（特斯拉董事會成員、日本政府養老投資基金前首席投資官、聯合國創新金融和可持續投資前特使）

莊佳誠（殷拓集團亞洲區主席、殷拓集團霸菱亞洲投資基金主管）

馬駿（香港綠色金融協會主席及會長）

范卓雲（滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監）

主持人：羅寶文（可持續科技學院創辦人、AlphaTrio Capital創辦人及始創合夥人、富豪酒店集團副主席）

文藝交流

Noah Horowitz（巴塞爾藝術展行政總裁）

Dr Uli Sigg（Sigg Collection收藏家、企業家、前外交官）

陳智思（M Plus 博物館有限公司主席）

主持人：盧彩雲（瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁、集團董事總經理）