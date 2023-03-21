調查｜港樓價負擔減輕　市民想置業？　「只」須儲足19年錢

去年香港樓價結束連續13年升勢，按年下跌逾15%，讓有意置業人士的負擔減輕。國際公共政策顧問機構Demographia最新發布的「國際房價負擔能力（International Housing Affordability）報告」亦顯示，截至去年第3季本港樓價對居民收入比率亦回落，回落幅度更是調查19年以來最大跌幅。據最新數據顯示，有關比率為18.8。



即港人希望買樓，「只」需要不吃不喝18.8年便可以實現此願望，已較2021年第3季時，需要不吃不喝23.2年方可以置業。即相比起2021年第3季時，實現置業目標的時間縮短了逾4年。

按政府去年第4季公布，港人第3季每月收入中位為2萬元計算，即每年收入為24萬元，如不吃不喝18.8年，便可以儲蓄到451萬元。參考於周一（20日）加推﹑位於元朗的新盤雨後，其售價最平的單位為252平方呎的開放式單位，折實後售價為412.2萬元。

香港樓價高企，讓有意置業的市民感到莫大負擔。（資料圖片）

美國匹茲堡樓價負擔最輕

雖然樓價負擔比率已大幅下跌至18.8，但是本港樓價仍是由Demographia調查的94個地區中，敬陪末席，反映出樓價是最難負擔。隨香港之後的城市為澳洲悉尼，負擔比率為13.3，加拿大溫哥華的負擔比率為12，排名為92。

至於在調查中，樓價對收入比率最低的地區為美國匹茲堡，比率為3.1，排第二及第三的地區均在美國，分別為位於紐約州的羅切斯特，及位於奧克拉荷馬州的克利夫蘭。