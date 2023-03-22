恒指仍處於19500點樓上 九倉置業升逾5%｜持續更新
撰文：張偉倫
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歐美銀行危機進一步平息，繼續支持歐美股市反彈，其中道指升316點，納指則升1.6%。亞太區股市早段則承接美股升勢，日股揚逾400點，並收復27000點關。
【11:09】港股升幅略收窄至逾300點
港股升幅收窄，恒指最新報19588點，升330點，國指升99點，報6649點，科指升55點，報4021點。
九倉置業（1997）升5.3%，報44.6元，碧桂園（2007）升4.5%，吉利（0175）升4.3%，龍湖（0960）升4.2%。
【09:42】港股升幅擴大至逾400點
港股升幅擴大至逾400點，恒指最新報19678點，升419點，國指升143點，報6693點，科指升83點，報4048點。
京東（9618）升3.3%，翰森製藥（3692）升2.9%，滙豐（0005）升1.9%，友邦（1299）升1.2%。
【09:30】恒指高開169點
恒指高開169點，報19428點，國指升53點，報6603點，科指升47點，報4012點。
滙豐（0005）升1.9%，渣打（2888）升2.4%。
科技股方面，阿里（9988）高開2.1%，騰訊（0700）高開1%。