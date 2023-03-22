恒指升幅午後收窄至347點　內房股上揚　龍湖升4.5%｜持續更新

歐美銀行危機進一步平息，繼續支持歐美股市反彈，其中道指升316點，納指則升1.6%。亞太區股市早段則承接美股升勢，日股揚逾400點，並收復27000點關。



【14:13】恒指升幅午後收窄

港股升幅午後收窄，恒指最新報19606點，升347點，國指升91點，報6641點，科指升38點，報4003點。

九倉置業（1997）升6%，龍湖（0960）升4.5%，新世界（0017）升3.8%，碧桂園（2007）升3.6%。

【12:26】港股半日升370點

港股持續上揚，其中將於今日收市後公布業績的騰訊（0700），今早升2%，並重上350元。金融股延續上日升勢，滙豐（0005）升3.5%。

恒指中午收市報19629點，升370點，國指升109點，報6659點，科指升58點，報4023點，成交額為612億元。

金融股續上揚，渣打（2888）升4.8%，報62.6元，保誠（2378）升2.2%，報101.2元，友邦（1299）升3%，報80.15元。

科技股上升，小米（1810）升2.5%，報11.48元，京東（9618）升1.5%，報152.4元，美團（3690）跌不足0.1%。

車股今日亦上揚，比亞迪（1211）升2.9%，報207.8元，吉利（0175）升3.1%，長汽（2333）升2.9%。

收租股方面，九倉置業（1997）升5.4%，報44.65元，希慎（0014）升1.6%。

【11:09】港股升幅略收窄至逾300點

港股升幅收窄，恒指最新報19588點，升330點，國指升99點，報6649點，科指升55點，報4021點。

九倉置業（1997）升5.3%，報44.6元，碧桂園（2007）升4.5%，吉利（0175）升4.3%，龍湖（0960）升4.2%。

【09:42】港股升幅擴大至逾400點

港股升幅擴大至逾400點，恒指最新報19678點，升419點，國指升143點，報6693點，科指升83點，報4048點。

京東（9618）升3.3%，翰森製藥（3692）升2.9%，滙豐（0005）升1.9%，友邦（1299）升1.2%。

【09:30】恒指高開169點

恒指高開169點，報19428點，國指升53點，報6603點，科指升47點，報4012點。

滙豐（0005）升1.9%，渣打（2888）升2.4%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.1%，騰訊（0700）高開1%。