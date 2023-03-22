中指院﹕2月內房非銀行融資逾448億元人民幣　按年跌幅收窄

中指研究院發布報告，指出2月房地產企業非銀行融資總額為448.5億元（人民幣‧下同），按月跌15.5%，按年跌幅則收窄至0.44%。信用債發行規模穩步增加，惟發行成本卻上揚。



報告指出當前融資環境確實正在回暖，房企各融資渠道基本通暢，可是投資者對行業風險仍有顧慮及考量，導致資金實際落地尚有一定阻礙。隨著小陽春拉動市場回暖，行業信心得以修復，融資效率將有進一步釋放空間。

報告顯示2月融資綜合平均利率為4.46厘，按年升0.03百分點，按月升0.01個百分點。從融資結構來看，上月信用債規模佔比74.1%，海外債佔比4.6%，信託佔比8.8%，資產支持證券（ABS）融資佔比12.5%。

2月信用債發行量按月增加

報告指出2月信用債發行維持良好勢頭，發行總量按月上揚，發行進行穩定區間，不過民企發行仍以優質房企為主，且需增信擔任工具支持。

從房企債券到期餘額來看，3月到期債券餘額為905.4億元，當中海外債佔比為23.1%，信用債佔比為76.9%。至於今年內到期債券餘額為7,174.9億元，佔債券發行餘額28.5%，其中海外債佔比為34.1%，信用債佔比65.9%。