騰訊升幅擴大至4%　東方海外飆近14%　港股早段反覆｜持續更新

美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，可是財長耶倫指出，無意擴大存款保障範圍，觸發投資者憂慮，銀行股下挫，並累及美股三大指數低收逾1%，其中道指跌530點。反映投資者恐慌情緒的VIX指數，抽升4.1%。今早亞太區股市亦承接美股跌勢，日股早反跌逾百點。



【10:13】恒指走勢反覆

港股今早走勢反覆，恒指最新報19594點，升3點，國指升19點，報6659點，科指升13點，報4022點。

東方海外（0316）飆升13.9%，最新報148.7元，騰訊（0700）升4%，報361.2元，舜宇（2382）升2.2%。

【09:25】恒指高開28點

恒指最新報19619點，高開28點，國指最新報6654點，高開14點，科指最新報4010點，高開1點。

騰訊（0700）已於周三公布業績，另宣布總裁劉熾平將退任執行董事。股王今早，最新報353.6元，高開1.8%。其他科技股方面，阿里（9988）低開0.4%，美團（3690）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報53.7元，高開0.4%，友邦（1299）最新報79.25元，高開1.7%，港交所（0388）高開0.06%。

東方海外（0316）去年多賺近4成，並宣布派發第二次特別息，今早高開7.4%。