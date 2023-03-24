滬深股市走勢個別　亞太區股市偏軟　恒指跌150點｜持續更新

美國股市於周四（23日）反彈，不過今早亞太區股市走勢個別，其中日股及韓股偏軟，台股上揚。



【15:09】滬深股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報3265點，跌21點，深成指數收市報11634點，升28點，滬深300指數收市報4027點，跌12點，創業板指數收市報2370點，升8點。

亞太區股市方面，日股跌34點，報27385點，台股升50點，報15914點，韓股跌9點，報2414點。

港股方面，恒指最新報19898點，跌150點，國指跌53點，報6782點，科指升12點，報4211點。

【13:55】港股跌幅擴大至逾百點

港股跌勢在午後略為擴大，最新報19938點，跌110點，國指跌35點，報6800點，科指升33點，報4232點。

聯想（0992）升8.1%，阿里健康（0241）升5%，百度（9888）升3.4%，蒙牛乳業（2319）升2.1%。

【12:22】港股半日跌42點

港股今早走勢反覆，曾一度失守2萬點，卻又曾從低位抽升近300點。

恒指中午收市報20007點，跌42點，國指跌7點，報6829點，科指升54點，報4253點，成交額為661.55億元。

科技股上揚，騰訊（0700）曾創1個月新高，中午收市報380.6元，升1.3%，美團（3690）則無升跌，阿里（9988）跌0.6%。百度（9888）揚5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌3.4%，報51.9元，渣打（2888）跌3.7%，保誠（2378）險守100元關，半日跌2.3%，報100.6元。

聯想（0992）升10%，報8.94元。

內需及消費股方面，蒙牛（2319）升2.7%，潤啤（0291）升2.1%，周大福（1929）升1.9%。

【10:31】港股一度轉跌為升

港股今早曾轉跌為升，曾收復2萬點大關，惟在高位未企穩。恒指最新報19951點，跌98點，國指跌27點，報6808點，科指升34點，報4233點。

聯想（0992）升6.5%，百度（9888）升4.7%，阿里健康（9988）升4.2%，潤啤（0291）升2.8%。

【09:33】恒指跌192點

恒指最新報19856點，跌192點，國指最新報6782點，跌54點，科指跌11點，報4187點。