新特專科企3月31日起申請在港上市　市值要求最少60億元

從事「新特專科技」的企業，從今年3月31日起可向港交所（0388）遞交上市申請。港交所指出從今日（24日）推出新特專科技公司上市機制，進一步擴大本港上市框架，又指出從本月31日起《主板上市規則》新增一個章節，有意根據新章節上市的公司，可從當日起提交正式申請。



香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「這是香港股票市場發展的另一新里程。新經濟行業正在迅速改變我們的生活和工作方式，我們引入的新上市機制將有助創新領域的新一代公司接通資本市場。香港交易所一直致力支持發行人和投資者的需要，在2018年推出的上市制度改革令香港發展成亞洲領先的生物科技集資市場，今次我們在此基礎上增設特專科技章節，將支持更多公司的集資需要並實踐創新理念。」

歐冠昇續說：「謹此感謝在我們擬訂新上市制度的過程中提供寶貴意見的各界人士，助力香港在建設面向未來的領先市場上邁出重要一步。」

聯交所在是次諮詢過程中共收到90份來自廣泛界別的非重複回應意見，回應人士包括投資公司、專業機構、潛在上市申請人、企業融資公司及個別人士。

至於申請上市的公司有以下要求，若是已商業化的公司，市值至少要有60億元，未商業化的公司其市值要求為不少於100億元。同時領航資深投資者投資的示性基準方面，2至5名領航資深獨立投資者在上市申請當日及上市申請前12個月期間，合共持有該遞交申請上市的公司不少於10%已發行股本，在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額合計不少於15億元等。（見表）

上述要求與原先港交所在諮詢文件內的要求，有一定修改。香港交易所上市主管伍潔鏇說：「我們提出的大部分建議均獲得大多數回應人士支持，但也因應市場意見對原先的建議規定稍作調整，同時確保能維持我們的監管原意。」