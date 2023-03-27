港股中午跌收窄至百點　TMXJ均向下　能源股受壓｜持續更新

歐美銀行業問題仍未解決，繼續導致上周五（24日）歐美金融市場出現動盪，其中道指曾跌逾300點，惟尾市高收。今早亞太區股市走勢個別，日股升51點，韓股則跌10點。



【12:26】港股半日跌100點

港股延續上日跌勢，今早更一度貼近19500點，在午市收市前跌幅明顯收窄。

恒指中午收市19815點，跌100點，國指跌68點，報6726點，科指跌73點，報4151點，成交額753億元。

金屬資源股今早表現疲弱，中國鋁業（2600）跌2.5%，宏橋（1378）跌5.1%，紫金礦業（2899）跌0.3%，洛陽鉬業（3993）升0.7%。

能源股方面，中煤（1898）跌1%，神華（1088）跌3.5%，中石化（0386）跌3.2%，中海油（0883）跌0.4%。

內房股受壓，碧桂園（2007）跌3.1%，報2.17元，中海外（0688）跌1.4%。

科撥股方面，美團（3690）跌4.4%，報134.1元，京東（9618）跌1.6%，騰訊（0700）跌1.6%，小米（1810）跌3.1%，阿里（9988）升1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，渣打（2888）跌3.5%。

【10:17】恒指跌幅擴大至300點

港股跌幅擴大，恒指最新報19608點，跌306點，國指跌123點，報6670點，科指跌93點，4131點。

中石化（0386）跌5.1%，神華（1088）4.9%，小米（1810）跌4.8%。

【09:50】中石化跌逾6%

港股跌勢擴大，恒指最新報19646點，跌269點，國指跌103點，報6691點，科指跌58點，報4166點。

中石化（0386）跌6.2%，中國宏橋（1378）跌5.2%，美團（3690）跌4.3%，神華（1088）跌4.1%，小米（1810）跌3.4%。

【09:25】港股低開63點

恒指最新報19851點，低開63點，國指最新報6777點，低開17點，科指最新報4209點，低開15點。

美團（3690）最新報138元，跌1.6%，小米（1810）最新報12.12元，跌2.6%，騰訊（0700）最新報374.6元，跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報51.95元，跌0.4%，渣打（2888）最新報59.65元，跌1.6%，港交所（0388）最新報340.8元，跌0.4%。

至於已公布業績的中石化（0386），最新報4.5元，跌4%。