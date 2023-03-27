港股跌幅擴大至306點　 中石化跌逾5%　神華跌4.9%｜持續更新

歐美銀行業問題仍未解決，繼續導致上周五（24日）歐美金融市場出現動盪，其中道指曾跌逾300點，惟尾市高收。今早亞太區股市走勢個別，日股升51點，韓股則跌10點。



【10:17】恒指跌幅擴大至300點

港股跌幅擴大，恒指最新報19608點，跌306點，國指跌123點，報6670點，科指跌93點，4131點。

中石化（0386）跌5.1%，神華（1088）4.9%，小米（1810）跌4.8%。

【09:50】中石化跌逾6%

港股跌勢擴大，恒指最新報19646點，跌269點，國指跌103點，報6691點，科指跌58點，報4166點。

中石化（0386）跌6.2%，中國宏橋（1378）跌5.2%，美團（3690）跌4.3%，神華（1088）跌4.1%，小米（1810）跌3.4%。

【09:25】港股低開63點

恒指最新報19851點，低開63點，國指最新報6777點，低開17點，科指最新報4209點，低開15點。

美團（3690）最新報138元，跌1.6%，小米（1810）最新報12.12元，跌2.6%，騰訊（0700）最新報374.6元，跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報51.95元，跌0.4%，渣打（2888）最新報59.65元，跌1.6%，港交所（0388）最新報340.8元，跌0.4%。

至於已公布業績的中石化（0386），最新報4.5元，跌4%。