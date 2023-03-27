ATMJX悉數低收　渣打瀉近6%　恒指全日跌347點

歐美銀行業問題仍未解決，繼續導致上周五（24日）歐美金融市場出現動盪，其中道指曾跌逾300點，惟尾市高收。今早亞太區股市走勢個別，日股升51點，韓股則跌10點。



【16:48】港股全日跌逾300點

港股低收，全日跌逾300點，科技股及資源股疲弱，皆為大市下挫元凶。

恒指收市報19567點，跌347點，國企收市報6648點，跌146點，科指跌4105點，跌119點，成交額為1,272億元。

科技股低收，阿里（9988）跌不足0.1%，收市報85.25元，美團（3690）跌6.3%，騰訊（0700）收市報362.8元，跌3.7%，小米（1810）跌3.5%，京東（9618）跌3.5%，百度（9888）跌3.2%。

資源股同樣低收，中石化（0386）跌3.4%，宏橋（1378）跌8.1%，江西銅（0358）跌0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1%，渣打（2888）跌5.8%，保誠（2378）跌3.2%，友邦（1299）跌1.2%，港交所（0388）跌2.6%。

內房股受壓，碧桂園（2007）跌4%，中海外（0688）跌2.8%，潤地（1109）跌2.4%，禹洲（1628）跌5.3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌4.7%，華潤萬象（1209）跌2.9%，世茂服務（0873）跌4%。

【15:26】港後跌逾250點

內地股市走勢個別，上證收市報3251點，跌14點，深成收市報11647點，升13點，滬深300指數收市報4012點，跌14點，創業板收市報2398點，升27點。

亞太區股市方面，日股升91點，報27476點，台股跌84點，報15830點，韓股跌5點，報2409點。

港股方面，恒指跌252點，報19663點，國指跌115點，報6679點，科指跌93點，報4131點。

【13:48】港股跌幅略為擴大

阿里（9988）創辦人馬雲已回到杭州，公司股價在午後升幅擴大，最新報88.25元，升3.5%。

港股午後跌幅略為擴大，恒指最新報19776點，跌138點，國指跌69點，報6724點，跌59點，報4165點。

【12:26】港股半日跌100點

港股延續上日跌勢，今早更一度貼近19500點，在午市收市前跌幅明顯收窄。

恒指中午收市19815點，跌100點，國指跌68點，報6726點，科指跌73點，報4151點，成交額753億元。

金屬資源股今早表現疲弱，中國鋁業（2600）跌2.5%，宏橋（1378）跌5.1%，紫金礦業（2899）跌0.3%，洛陽鉬業（3993）升0.7%。

能源股方面，中煤（1898）跌1%，神華（1088）跌3.5%，中石化（0386）跌3.2%，中海油（0883）跌0.4%。

內房股受壓，碧桂園（2007）跌3.1%，報2.17元，中海外（0688）跌1.4%。

科撥股方面，美團（3690）跌4.4%，報134.1元，京東（9618）跌1.6%，騰訊（0700）跌1.6%，小米（1810）跌3.1%，阿里（9988）升1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，渣打（2888）跌3.5%。

【10:17】恒指跌幅擴大至300點

港股跌幅擴大，恒指最新報19608點，跌306點，國指跌123點，報6670點，科指跌93點，4131點。

中石化（0386）跌5.1%，神華（1088）4.9%，小米（1810）跌4.8%。

【09:50】中石化跌逾6%

港股跌勢擴大，恒指最新報19646點，跌269點，國指跌103點，報6691點，科指跌58點，報4166點。

中石化（0386）跌6.2%，中國宏橋（1378）跌5.2%，美團（3690）跌4.3%，神華（1088）跌4.1%，小米（1810）跌3.4%。

【09:25】港股低開63點

恒指最新報19851點，低開63點，國指最新報6777點，低開17點，科指最新報4209點，低開15點。

美團（3690）最新報138元，跌1.6%，小米（1810）最新報12.12元，跌2.6%，騰訊（0700）最新報374.6元，跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報51.95元，跌0.4%，渣打（2888）最新報59.65元，跌1.6%，港交所（0388）最新報340.8元，跌0.4%。

至於已公布業績的中石化（0386），最新報4.5元，跌4%。