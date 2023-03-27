香港2月出口貨值按年跌8.8%　貿易逆差454億元

政府統計處今日（27日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，上月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌8.8%和4.1%。



繼今年月份錄得36.7%的按年跌幅後，2月份商品整體出口貨值為2,862億元，按年8.8%。同時，繼今年1月份錄得30.2%的按年跌幅後，2月份商品進口貨值為3,316億元，按年跌4.1%。2月份錄得有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的13.7%。

政府又指出合併今年首2個月計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值按年跌25.4%。同時，商品進口貨值下跌18.9%。首2個月錄得有形貿易逆差710億元，相等於商品進口貨值的11%。

上月輸往亞洲出口貨值跌10.6%

政府指出，2月往亞洲的整體出口貨值下跌10.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌23.1%）、印度（跌18.5%）、台灣（跌15.9%）、新加坡（跌14.2%）和中國內地（內地）（跌12.7%）。另一方面，輸往韓國（升30%）和越南（升10.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌49.1%）、新加坡（跌34.0%）、台灣（跌30.1%）和日本（跌9.8%）。同時，來自印度（升37.3%）、越南（升12.1%）和內地（升6.7%）的進口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，預期先進經濟體增長放緩在短期內會繼續令香港的出口表現受壓。不過，內地經濟加快復蘇，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府會密切留意情況。