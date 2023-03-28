康師傅瀉逾1成　恒指升幅收窄至29點　騰訊彈近3%｜持續更新

歐美銀行業危機暫時緩和，帶動歐美股市於周一（27日）高收，其中道指升幅近200點，美國地區銀行股表現更突出，其中第一共和銀行（First Republic Bank）更抽升近12%。亞太區股市今早普遍承接歐美股市升勢而造好。商品市場方面，於亞洲交易時間油價及金價皆上揚。



【10:27】

港股今早走勢反覆，恒指最新報19597點，升29點，國指最新報6658點，升10點，科指最新報4110點，升5點。

中升（0881）升3.4%，碧桂園服務（6098）升2.8%，騰訊（0700）升2.7%，報372.6元，周大福（1929）升2.5%。

康師傅（0322）瀉10.3%，為表現最差藍籌股。

【09:25】

恒指高開120點，報19688點，國指最新報6680點，高開31點，科指升30點，報4136點。

美團（3690）今早延續上日跌勢，最新報128元，低開2.7%，阿里（9988）低開0.2%，騰訊（0700）則高開1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.8%，渣打（2888）高開1.1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.3%。