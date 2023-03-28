滬深股市低收　恒指卻上揚230點｜持續更新

歐美銀行業危機暫時緩和，帶動歐美股市於周一（27日）高收，其中道指升幅近200點，美國地區銀行股表現更突出，其中第一共和銀行（First Republic Bank）更抽升近12%。亞太區股市今早普遍承接歐美股市升勢而造好。商品市場方面，於亞洲交易時間油價及金價皆上揚。



【15:14】

內地股市低收，上證收市報3245點，跌6點，深成收市報11564點，跌83點，滬深300指數收市報3999點，跌12點，創業板指數收市報2369點，跌28點。

亞太區股市方面，日股升41點，報27518點，台股跌128點，報15701點，韓股升25點，報2434點。

港股方面，恒指升230點，報19798點，國指升80點，報6729點，科指升36點，報4141點。

【13:56】

港股升幅午後擴大，恒指一度升逾300點，最新報19836點，升268點，國指升101點，報6750點，科指升60點，報4166點。

【13:51】

港股升幅午後擴大，恒指最新報19763點，升195點，國指升70點，報6719點，科指升40點，報4146點。

阿里（9988）跌2.2%，報83.4元，宏橋（1378）跌2.6%，阿里健康（0241）跌4.9%。

【12:27】

港股今早反覆上揚，其中股王騰訊（0700）更抽高逾4%，表現相當理想，可是醫藥股向下，導致大市未能更上一層樓。

恒指最新報19707點，升139點，國指升46點，報6695點，科指升21點，報4127點，成交額為519億元。

騰訊表現突出，中午收市報377.6元，直迫380元。其他科技股方面，美團（3690）升0.5%，阿里（9988）跌1.6%，小米（1810）升0.2%，京東（9618）升1.1%，百度（9888）升0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.5%，報52.45元，保誠（2378）升1.9%，報100.1元，渣打（2888）升2%，港交所（0388）則無升跌。

中石化（0386）反彈，最新報4.63元，升2.2%，中石油（0857）升0.5%，中海油（0883）升1.1%。其他能源股方面，神華（1088）跌0.8%，中煤（1898）跌0.3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.3%，吉利（0175）升0.9%。

醫藥股方面，中生製藥（1177）跌1.8%，藥明生物（2269）跌2.5%。

周一（27日）已公布去年業績的康師傅（0322），半日跌11.3%，報12.58元。

【11:35】

港股升幅擴大，恒指最新報19711點，升143點，國指升47點，報6696點，科指升27點，報4132點。

騰訊（0700）升3.6%，百威（1876）升2.3%，東方海外（0316）升1.8%。

康師傅（0322）跌幅進一步擴大至11.7%，最新報12.52元。

【10:27】

港股今早走勢反覆，恒指最新報19597點，升29點，國指最新報6658點，升10點，科指最新報4110點，升5點。

中升（0881）升3.4%，碧桂園服務（6098）升2.8%，騰訊（0700）升2.7%，報372.6元，周大福（1929）升2.5%。

康師傅（0322）瀉10.3%，為表現最差藍籌股。

【09:25】

恒指高開120點，報19688點，國指最新報6680點，高開31點，科指升30點，報4136點。

美團（3690）今早延續上日跌勢，最新報128元，低開2.7%，阿里（9988）低開0.2%，騰訊（0700）則高開1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.8%，渣打（2888）高開1.1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.3%。