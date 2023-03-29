港股升幅午後擴大至425點　舜宇揚4%　碧服放榜後轉升｜持續更新

美國股市低收，其中納指跌0.5%。亞太區股市，日本股市升逾百點。



【13:45】

港股升幅在午後略為擴大，恒指最新報20209點，升425點，國指升163點，報6893點，科指升134點，報4279點。

阿里孖寶保持強勢，其中阿里（9988）升13.6%，舜宇（2382）升4%。已在中午公布業績的碧桂園服務（6098），轉跌為升，報12.68元，升0.6%。

【12:27】

港股升幅收窄，恒指最新報20167點，升382點，國指升146點，報6876點，科指升117點，報4261點。

科技股上揚成為今早大市攀升動大，更收復2萬點關。

恒指最新報20162點，升378點，國指升142點，報6872點，科指升112點，報4256點，成交額為828.3億元。

阿里（9988）曾高見98元，最新報95.35元，升13.2%，美團（3690）升4.8%，報141.1元，騰訊（0700）升2.1%，京東（9618）升2.6%，百度（9888）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，港交所（0388）升2.9%，保誠（2378）升1.4%。

醫藥股走勢個別，阿里健康（0241）升5.7%，藥明生物（2269）跌1%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌2.8%，潤地（1109）跌0.7%。

【11:50】

港股升幅收窄，恒指最新報20167點，升382點，國指升146點，報6876點，科指升117點，報4261點。

【09:52】

港股升幅曾擴大至逾600點，最新報20274點，升490點，國指升187點，報6917點，科指升153點，報4297點。

阿里（9988）升13.3%，騰訊（0700）升3.1%，美團（3690）升6.8%，小米（1810）升1.2%。

【09:27】

恒指高開563點，最新報20348點，國指高開205點，報6935點，科指高開172點，報4316點。

阿里（9988）宣布業務重組，帶動股價高開15%，報96.85元，騰訊（0700）高開5%，報397元，美團（3690）高開4%，小米（1810）高開3%，京東（9618）高開6.5%，百度（9888）升3.2%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）高開2.4%，中生製藥（1177）高開0.5%。

銀行股方面，滙豐（0005）高開0.6%，渣打（2888）高開不足0.1%。