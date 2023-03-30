滬深股市高收　台韓股市上揚　恒指升106點｜持續更新

美國股市於周三（29日）上揚，三大指數均錄得逾1%升幅，其中道指升逾300點。亞太區股市則走勢個別，日股早段跌逾百點，台股及韓股則上揚。



【15:47】

內地股市高收，上證收市報3261點，升21點，深成指數收市報11651點，升71點，滬深300指數收市報4038點，升32點，創業板指數收市報2383點，升11點。

亞太區股市方面，日股跌100點，報27782點，台股升79點，報15849點，韓股升9點，報2453點。

亞太區股市方面，恒指升106點，報20298點，國指升35點，報6914點，科指升15點，報4262點。

【13:49】

港股走勢午後逆轉，恒指最新報20217點，升25點，國指跌1點，報6877點，科指升1點，報4247點。

中石油（0857）表現突出，升6.5%，碧桂園服務（6098）升2.5%。

至於已在中午公布業績的碧桂園（2007），跌0.5%。

【12:36】

港股今早表現疲弱，曾一度跌至2萬點邊緣。其中阿里健康（0241）瀉9%，為今早表現最差的藍籌股。

恒指最新報20053點，跌138點，國指跌64點，報6814點，科指跌47點，報4198點，成交額為667億元。

醫藥股今日走勢個別，藥明生物（2269）升0.9%，藥明康德（2359）升0.7%，康方生物（9926）跌0.9%。

科技股方面，阿里（9988）升0.9%，美團（3690）跌0.9%，騰訊（0700）跌0.9%。

滙豐（0005）升0.7%，報53.3元，渣打（2888）報58.55元，升0.2%，東亞（0023）跌0.3%，中銀（2388）升0.2%。

內險股向下，國壽（2628）跌6.5%，報12.3元，平保（2318）跌3%，太保（2601）跌2.6%。

【10:05】

港股掉頭向下，恒指最新報20154點，跌37點，國指跌9點，報6869點，科指最新報4267點，升21點。

中石油（0857）升5.5%，報4.58元，比亞迪（1211）升2.4%，阿里（9988）升2.2%，碧桂園服務（6098）升2.1%。

【09:25】

恒指高開24點，最新報20216點，國指高開13點，報6892點，科指高開31點，報4278點。

阿里（9988）高開2.7%，報97.1元，騰訊（0700）升1.3%，美團（3690）高開0.1%，小米（1810）低開0.5%。

國壽（2628）已於周三（29日）公布去年業績，今早低開2.3%，報12.86元；同業平保（2318）跌1.4%。

港交所（0388）最新報342.4元，低開0.3%。