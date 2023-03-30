ING：內地經濟復蘇雖未達市場預期　惟人行不需要減息或再次降準

中國人民銀行連日透過逆回購措施，向市場注入逾8,000億元人民幣流動性。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，人行過去數日內連續向市場注入流動性，至少有兩方面的考慮因素。



首先，本輪操作在第一季末發生。內地全年的貸款增長通常在首三個月錄得，此爲季節性現象並會推高第一季末的銀行同業拆息。3月20日隔夜上海銀行間同業拆放利率（SHIBOR）一度觸及2.5%。即使貸款今年首兩月已錄得高速增長，預期3月份的貸款增長按年會持續上升。 如推動貸款增長為人行注入大量流動性的主因，可視之爲經濟增長的積極信號。

此外，全球金融市場動盪尚未結束，未來或有起伏。因此人行或採取措施以緩衝潛在的市場波動。 這是一種預防措施，無需過度解讀。

人行兩周內淨投放流動性逾8500億

自3月21日以來，人行已向市場注入大量流動性。 3月21日至29日，人行向金融系統淨投放流動性逾8,500億元，包括日常公開市場操作注入的3,520 億元人民幣，以及3月27日降準注入的5,000億元人民幣。

ING認爲中國沒有必要降低利率。經濟復蘇步伐雖未達市場預期，但這更多是由於市場高估了經濟反彈的速度。現時外圍市場持續疲弱，出口活動亦受到抑制，但減息不會有利出口。另外，過度寬鬆的貨幣政策，或會吸引一些不必要的投資。隨著下半年經濟復蘇加快，減息亦有機會帶來經濟過熱的風險。因此，ING維持2023年政策利率不變的預測，並認爲沒有必要再次下調存款準備金率，因爲貸款增長的高峰應在第一季已經出現。