碧桂園︰拿地以安全為先　聚焦確定性較強的一二線市場

碧桂園﹙2007﹚去年業績盈轉虧，蝕60.5億元人民幣﹙下同﹚，前年同期則賺近268億元。若剔除公允價值變動、匯兌淨損益等，核心淨利潤約26.1億元，按年跌約九成。不派末期息。期內，總收入約4,304億元，按年跌約18%。

集團聯席主席楊惠妍明言，現時策略重心是行穩致遠，管理好收支表、資產負責表及現金流量表，提升產品力及成本力。

她表示，集團項目偏多三、四線城市，現在會進運多一些一、二線城市，令兩者比例各一半。

集團常務副總裁程光煜續稱，集團土儲當中四成面對一、二線城市，六成面向三四線成市，由於三、四線城市波動性較大，集團去年起已系統地調整土儲及發展結構，聚焦確定性較強的一二線市場，去年新增土儲有七成位於一、二線城市，「高確定性市場對利潤及毛利水平有所幫助。」

他又指，拿地以經營性、安全為先，投地預算保守，重質不重量，金額為銷售額四成之內。「在手土地資源充沛，去年流入到今年的現金流入有1,900億元，可以支持未來一段時間發展。」

集團總裁莫斌則稱，過去一年房地產業的確很艱難，但最難情況肯定已經過去，市場信心正在恢復之中。

集團首席財務官伍碧君表示，境內融資比較順暢，而境外內保外貸也比較順暢。