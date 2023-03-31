港股高收企穩20400點　京東飆逾5%　3月大市累升615點

美國股市延續上日升勢，其中道指升逾百點。亞太區股市今早亦承接美股升勢在早段上揚，其中日股更重上28000點。



【16:31】

港股高收，不過尾市升幅明顯收窄，最終以20400點收市。綜觀整個3月，大市累升615點或3.1%。

恒指收市報20400點，升90點，國指升46點，報6968點，科指升33點，報4303點，成交額為1,405.7億元。

科技股獲投資者關注，其中宣布會分拆旗下兩間公司的京東（9618），升5.4%，騰訊（0700）升0.2%，美團（3690）升1.1%，阿里（9988）升3.6%，收市報100.4元。

國壽（2628）反彈，收市報12.9元，升3.9%，平保（2318）升0.6%，財險（2328）跌1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.1%，渣打（2888）升1.5%，港交所（0388）升1.6%，保誠（2378）跌1.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升2%，長汽（2333）升0.8%，廣汽（2238）跌0.8%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升0.7%，百威（1876）由升轉跌，跌2.8%。

工業股方面，申洲（2313）升6.6%，裕元（0551）升1.5%，互太（1382）跌0.8%。

【15:13】

內地股市在今年首季最後一個交易日高收，上證收市報3272點，升11點，深成收市報11726點，升74點，滬深300指數收市報4050點，升12點，創業板指數收市報2399點，升16點。

亞太區股市方面，日股升258點，報28041點，台股升18點，報15868點，韓股升23點，報2476點。

港股方面，恒指最新報20490點，升181點，國指升77點，報6999點，科指升46點，報4317點。

【13:58】

港股升幅午後收窄，恒指最新報20452點，升143點，國指升65點，報6988點，科指升34點，報4305點。

申洲（2313）升5.8%，報81.75元，國壽（2628）升4.7%。

【12:18】

港股繼續上揚，更一度重上20700點，半日升171點。

恒指中午收市報20480點，升171點，國指升74點，報6996點，科指升31點，報4302點，成交額為782.6億元。

科技股今日仍為投資者關注對象，京東（9618）升7%，報174.6元，阿里（9988）升3.9%，美團（3690）升2.9%，騰訊（0700）升0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%，渣打（2888）升1.1%，港交所（0388）升1.8%，友邦（1299）跌0.4%，保誠（2378）跌0.3%。

多間內銀股已於周四（30日）公布全年業績，中行（3988）升0.3%，工行（1398）跌1.6%，農行（1288）無升跌。

內險股方面，國壽（2628）升4.3%，報12.96元，平保（2318）升1.2%。

【10:55】

港股升幅收窄，恒指最新報20533點，升224點，國指升92點，最新報7015點，科指升31點，報4302點。

【10:07】

港股升幅擴大，恒指最新報20633點，升324點，國指升133點，報7055點，科指升76點，報4346點。

阿里（9988）最新報101.7元，升5%，京東（9618）升7.5%，騰訊（0700）升1.9%。

國壽（2628）反彈5.3%，最新報13.08元，平保（2318）升3.7%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升3.3%，百威（1876）升1.4%。

內銀股走勢個別，中行（3988）升1%，郵儲行（1658）跌3.3%。

【09:25】

恒指高開275點，報20583點，國指升107點，報7030點，科指升86點，報4356點。

京東（9618）計劃將旗下兩間公司分拆，今早高開7.1%，阿里（9988）延續強勢，今早更重上百元關，最新報101.2元，升4.4%，騰訊（0700）升1.3%，美團（3690）高開2%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，港交所（0388）高開2.6%。