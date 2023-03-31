阿里穩做紅底股　國壽反彈逾5%　恒指升幅擴大至324點｜持續更新

美國股市延續上日升勢，其中道指升逾百點。亞太區股市今早亦承接美股升勢在早段上揚，其中日股更重上28000點。



【10:07】

港股升幅擴大，恒指最新報20633點，升324點，國指升133點，報7055點，科指升76點，報4346點。

阿里（9988）最新報101.7元，升5%，京東（9618）升7.5%，騰訊（0700）升1.9%。

國壽（2628）反彈5.3%，最新報13.08元，平保（2318）升3.7%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升3.3%，百威（1876）升1.4%。

內銀股走勢個別，中行（3988）升1%，郵儲行（1658）跌3.3%。

【09:25】

恒指高開275點，報20583點，國指升107點，報7030點，科指升86點，報4356點。

京東（9618）計劃將旗下兩間公司分拆，今早高開7.1%，阿里（9988）延續強勢，今早更重上百元關，最新報101.2元，升4.4%，騰訊（0700）升1.3%，美團（3690）高開2%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，港交所（0388）高開2.6%。