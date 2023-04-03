中海外跑出飆近7%　B站瀉近6%　恒指半日反覆跌120點｜持續更新

油價於亞洲交易時段飆升，石油產生國組織及其盟友（OPEC+）突然於周日（2日）宣布，從5月起每日減產160萬桶原油。受到消息刺激，油價於亞洲交易時段急升近6%。



【12:27】

港股在4月首個交易日早上走勢反覆，不過內房及物管股表現突出。半日成交逾600億元。

恒指中午報20279點，跌120點，國指跌57點，報6911點，科指跌52點，報4251點，成交額為629億元。

內房股表現突出，中海外（0688）升6.8%，中午收市報20.25元，潤地（1109）升2.2%，碧桂園（2007）無升跌，龍湖（0960）升0.2%。

物管股方面方面，融創服務（1516）升3.3%，中午收市報3.46元，碧桂園服務（6098）升1.5%，雅生活服務（3319）升0.9%，中海物業（2669）則跌2.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.3%，美團（3690）跌1.9%，騰訊（0700）升0.4%，被稱為B站的嗶哩嗶哩（9626）瀉5.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，渣打（2888）跌0.8%，港交所（0388）跌0.8%。

【10:09】

內房股上揚，中海外（0688）升7.1%，潤地（1109）升3.5%，萬科（2202）升1.3%，碧桂園（2007）升3.6%。不過禹洲（1628）則轉升為跌，最新報0.26元，跌1.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升2.8%，融創服務（1516）升4.2%，華潤萬象（1209）升2.7%。

【09:46】

澳門上月賭收優於預期，帶動今早濠賭股上揚，金沙（1928）升4.9%1，澳博（0880）升4.8%，永利（1128）升7.9%，銀娛（0027）升4.3%，新濠（0200）升4.4%，美高梅中國（2282）升6%。

油價飆升為油股帶來支持，中海油（0883）升4.8%，中石油（0857）升4.3%。

恒指跌65點，報20334點，科指跌43點，報4260點，國指跌27點，報6941點。

【09:28】

港股在4月份首個交易日低開，低開20點，報20379點，科指低開24點，報4279點，國指低開10點，報6958點。

阿里（9988）低開1.4%，騰訊（0700）高開0.8%，美團（3690）低開2%。

OPEC+宣布5月起每日減產160萬桶，中海油（0883）升3.3%，中石油（0857）升3%，中石化（0386）高開2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.7%，渣打（2888）平開，港交所（0388）高開0.1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.4%，吉利（0175）平開。

【08:37】

紐約期油最新報80.18美元，升4.51美元或6%；布蘭特期油每桶最新報84.63美元，升5.9%。

不過金價卻偏軟，紐約期金每盎斯最新報1,976.7美元，跌0.48%；現貨金每盎斯最新報1,962.66美元，跌0.34%。

匯市方面，美匯指數上揚，最新報102.87美元，升0.35%。

至於亞太區股市早段走勢，日股升158點，報28199點，台股升18點，報15868點，韓股升3點，報2840點。