中銀推出氣候轉型ETF　助投資者把握大灣區氣候轉型增長機遇。

中國銀行（香港）有限公司（2388）今日推出「中銀香港大灣區氣候轉型ETF」 ，該ETF是香港市場首隻跟蹤以環境、社會及管治（ESG）為主題及投資粵港澳大灣區指數的交易所買賣基金，協助投資者把握大灣區氣候轉型的經濟增長機遇。港元櫃台股份代號為（3129），人民幣櫃台股份代號為（83129）。



該ETF跟蹤中銀香港與標普道瓊斯指數有限責任公司於2022年合作推出的「標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數」（大灣區氣候轉型指數)表現的投資表現。採用全面複製策略，投資於全部或大致上全部相關指數的成分證券（深交所或聯交所上市的公司），投資比例與指數證券各自的比重大致相同。

「中銀香港大灣區氣候轉型ETF」是中銀香港ETF系列的子基金，基金經理為中銀保誠資產管理，投資顧問為中銀香港資產管理。

中銀香港資產管理執行總裁沈華表示：「本ETF作為香港市場首隻聚焦大灣區氣候轉型的ETF，致力迎合投資者日益增長的ESG投資及資產配置需要。近年來中銀香港資產管理積極踐行ESG發展理念，不僅推出了香港市場首隻提供人民幣類別的ESG多元資產零售基金，還積極將氣候相關風險因素融入投資風險管理框架及提升相關風險管理。我們將打造更多優質的基金產品，推進ESG投資理念，為鞏固香港作為全球資產管理中心的地位出一分力量。」