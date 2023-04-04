清明節假期前夕　港股低收跌134點　科技股及電動車股皆向下

美國股市於周一（3日）高收，其中道指抽升逾300點。亞太區股市今早延續升幅，日韓股市皆上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價及金價均只錄得輕微變化。



【16:54】

港股在清明節假期前偏軟，全日跌逾百點，科技股﹑物管股及內房股均受壓。

恒指收市報20274點，跌134點，國指跌64點，報6875點，科指跌69點，報4233點，跌1,194億元。

內需及消費股今日受壓，李寧（2331）跌4.4%，周大福（1929）跌2.7%，安踏體育（2020）跌2.2%，海底撈（6862）跌1.9%。

內房股下跌，碧桂園（2007）跌3.2%，龍湖（0960）跌1.1%，中海外（0688）跌0.7%，潤地（1109）跌1.2%，萬科（2202）跌2.4%。

物管股同樣受壓，碧桂園服務（6098）跌4.1%，華潤萬象（1209）跌1.2%，中海物業（2669）升0.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.9%，美團（3690）跌4.4%，騰訊（0700）跌0.8%，小米（1810）跌1.5%，京東（9618）跌2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，渣打（2888）升2.3%，保誠（2378）升2%。

電動車股方面，零跑汽車（9863）跌4.1%，小鵬（9868）跌6.5%，蔚來（9866）跌7.6%。

【15:26】

內地股市於清明節假期前走勢個別，上證收市報3312點，升16點，深成收市報11859點，跌29點，滬深300指數收市報4103點，升12點，創業板指數收市報2421點，跌18點。

亞太區股市方面，日股升99點，報28287點，韓股升8點，報2480點。

港股方面，恒指最新報20288點，跌120點，國指跌61點，報6878點，科指跌71點，報4231點。

【13:56】

港股跌勢午後擴大，最新報20209點，跌199點，國指跌92點，報6847點，科指跌103點，報4198點。

李寧（2331）跌6.4%，阿里健康（0241）跌5.2%，美團（3690）跌5.1%。

信義孖寶下挫，信義玻璃（0868）跌4.9%，信義光能（0968）跌4.8%。

【12:32】

港股偏軟，半日跌131點，多隻科技股繼續下跌，晶片股中芯（0981）則延續上日升勢，半日飆7%。

恒指半日報20278點，國指跌68點，報6872點，科指跌69點，報4233點，成交額為643億元。

科技股普遍向下，微博（9898）挫4.5%，美團（3690）跌4.1%，騰訊（0700）跌0.4%，阿里（9988）跌3.2%。

電動車股亦向下，零跑（9863）跌2.1%，蔚來（9866）跌8.5%，理想（2015）跌3.6%，小鵬（9868）跌5.4%。

醫藥股亦處於弱勢，翰森製藥（3692）跌3.7%，藥明生物（2269）跌3.3%，阿里健康（0241）跌4.7%。

內需及消費股亦成為投資者沽貨對象，海底撈（6862）跌2.4%，李寧（2331）跌5.8%。

中資電訊股逆市上揚，中海油（0883）升2.3%，中移動（0941）升2.2%。

【09:59】

恒指跌幅擴大，最新報20244點，跌164點，國指跌82點，報6857點，科指跌82點，報4220點。

美團（3690）於中央結算的倉位增加，最新報134.2元，跌4.1%，阿里（9988）跌3.5%，京東（9618）跌2.7%，商湯（0020）則逆市升8.3%。

電動車股同樣下挫，蔚來（9866）挫8.1%﹑理想（2015）挫4%﹑小鵬（9868）跌7.8%﹑零跑（9863）跌3.2%。

【09:25】

恒指最新報20364點，跌44點，國指最新報6910點，跌29點，科指跌23點，報4278點。

友邦（1299）高開1.7%，滙豐（0005）平開，渣打（2888）高開0.6%。

阿里（9988）低開2.4%，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）跌2.6%，京東（9618）跌1.4%。

海底撈（6862）平開，百威亞太（1876）升0.8%。