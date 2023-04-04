港股半日跌131點　電動車股走下坡　美團微博瀉逾4%｜持續更新

美國股市於周一（3日）高收，其中道指抽升逾300點。亞太區股市今早延續升幅，日韓股市皆上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價及金價均只錄得輕微變化。



【12:32】

港股偏軟，半日跌131點，多隻科技股繼續下跌，晶片股中芯（0981）則延續上日升勢，半日飆7%。

恒指半日報20278點，國指跌68點，報6872點，科指跌69點，報4233點，成交額為643億元。

科技股普遍向下，微博（9898）挫4.5%，美團（3690）跌4.1%，騰訊（0700）跌0.4%，阿里（9988）跌3.2%。

電動車股亦向下，零跑（9863）跌2.1%，蔚來（9866）跌8.5%，理想（2015）跌3.6%，小鵬（9868）跌5.4%。

醫藥股亦處於弱勢，翰森製藥（3692）跌3.7%，藥明生物（2269）跌3.3%，阿里健康（0241）跌4.7%。

內需及消費股亦成為投資者沽貨對象，海底撈（6862）跌2.4%，李寧（2331）跌5.8%。

中資電訊股逆市上揚，中海油（0883）升2.3%，中移動（0941）升2.2%。

【09:59】

恒指跌幅擴大，最新報20244點，跌164點，國指跌82點，報6857點，科指跌82點，報4220點。

美團（3690）於中央結算的倉位增加，最新報134.2元，跌4.1%，阿里（9988）跌3.5%，京東（9618）跌2.7%，商湯（0020）則逆市升8.3%。

電動車股同樣下挫，蔚來（9866）挫8.1%﹑理想（2015）挫4%﹑小鵬（9868）跌7.8%﹑零跑（9863）跌3.2%。

【09:25】

恒指最新報20364點，跌44點，國指最新報6910點，跌29點，科指跌23點，報4278點。

友邦（1299）高開1.7%，滙豐（0005）平開，渣打（2888）高開0.6%。

阿里（9988）低開2.4%，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）跌2.6%，京東（9618）跌1.4%。

海底撈（6862）平開，百威亞太（1876）升0.8%。