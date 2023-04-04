電動車股開倒車蔚來瀉9%　港股跌幅擴至165點｜持續更新

美國股市於周一（3日）高收，其中道指抽升逾300點。亞太區股市今早延續升幅，日韓股市皆上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價及金價均只錄得輕微變化。



【09:59】

恒指跌幅擴大，最新報20244點，跌164點，國指跌82點，報6857點，科指跌82點，報4220點。

美團（3690）於中央結算的倉位增加，最新報134.2元，跌4.1%，阿里（9988）跌3.5%，京東（9618）跌2.7%，商湯（0020）則逆市升8.3%。

電動車股同樣下挫，蔚來（9866）挫8.1%﹑理想（2015）挫4%﹑小鵬（9868）跌7.8%﹑零跑（9863）跌3.2%。

【09:25】

恒指最新報20364點，跌44點，國指最新報6910點，跌29點，科指跌23點，報4278點。

友邦（1299）高開1.7%，滙豐（0005）平開，渣打（2888）高開0.6%。

阿里（9988）低開2.4%，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）跌2.6%，京東（9618）跌1.4%。

海底撈（6862）平開，百威亞太（1876）升0.8%。