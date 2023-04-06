港股缺方向半日跌9點　中芯飆逾7%　京東弱勢瀉近4%｜持續更新

【12:05】港股窄幅上落

港股午間收市表現持平。恒指報20264點，跌9點或0.05%；國指報6857點，跌17點或0.26%；科指報4190點，跌43點或1.02%。大市半日成交572億元。

京東集團半日挫3.84%，為表現最差藍籌股。另外，信義玻璃、碧服﹙6098﹚、碧桂園﹙2007﹚、百度﹙9888﹚及信義光悬﹙0968﹚瀉介乎3.05%至3.55%。

另一邊廂，中芯半日升7.4%，藍籌股表現最強，而藥明生物﹙2269﹚及港交所﹙0388﹚分別升2.9%及2.3%。

【11:05】港股窄幅上落

港股窄幅上落，恒指升56點或0.28%，報20331點。

中芯升幅擴大，現升9.1%，成表現最佳藍籌股。

另邊廂，信義玻璃﹙0868﹚及京東集團﹙9618﹚齊瀉逾4%，差絕藍籌股。

【09:55】港股轉升

港股轉升，恒指現升18點或0.09%，報20293點；國指跌12點或0.18%，報6863點；科指升34點或0.82%，報4198點。大市成231億元。

中芯國際﹙0981﹚升5.9%，報22.1元，為表現最佳藍籌。

友邦﹙1299﹚升1.1%，報84.45元。

另一邊廂，京東﹙9618﹚、百度﹙9888﹚、創科﹙0669﹚齊挫逾4%，而美團﹙3690﹚亦挫逾3%。

【09:20】港股低開過百點

港股低開過百點。恒指低開128點或0.63%，報20146點；國指低開58點或0.86%，報6816點；科指低開65點或1.54%，報4168點。成交29億元。

阿里巴巴﹙9988﹚升0.57%、騰訊﹙0700﹚跌0.26%、美團﹙3690﹚跌2.17%。

另一邊廂，友邦﹙1299﹚升1.37%。