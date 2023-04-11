中證金融降券商保證金比例　中金飆近7%｜持續更新

美國股市於周一（10日）復市高收，亞太區股市今日（11日）早段承接美股升勢而上揚，其中日本股市在新任日本央行行長植田和男揚言，會繼續維持負利率情況，升逾200點。商品市場方面，期油及期金於亞洲交易時段均上揚。另一方面港股亦於長假期後復市，惟金管局再度從市場承接港元沽盤，銀行體系結餘將於周三（12日）降至約662億元。



【10:13】

中證金融降證券商保證金比例，證券商股今早普遍上揚，信証（6030）升3.1%﹑廣發証券（1776）升4.6%﹑銀河證券（6881）升2.7%，中金（3908）升6.7%。

【09:44】

內地剛公布3月消費物價指數（CPI）數據，按年升幅0.7%，升幅較預期低。

數據公布後，港股升幅明顯擴大，恒指最新報20688點，升357點，國指升129點，報7023點，科指升47點，報4285點。

龍湖（0960）升5.1%，藥明生物（2269）升3.3%。

【09:25】

恒指高開235點，報20566點，國指高開84點，報6978點，科指高開39點，報4276點。

內房股上揚，龍湖（0960）高開5.1%，碧桂園（2007）高開2.9%，中海外（0688）高開2.5%。

阿里（9988）高開2.5%，騰訊（0700）高開0.9%，美團（3690）高開0.3%，百度（9888）逆市低開3.1%。

銀行股方面，滙豐（0005）高開1.1%，港交所（0388）高開1.4%。