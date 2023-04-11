標普料內房仍須對庫存作撥備　預期3房企銷售於首季回升

投資評級機構標普發表報告，預料內地發展商銷售復蘇在下半年如期實現。標普信用分析師Jay Lau預料，繼2022年後，內地發展商在今年可能進一步作大額撥備，去年的撥備對內房盈利帶來衝擊。



至於陷入困境的內房商，正應付債務重組﹑退市甚至清算等多重障礙。

在本港上市的內房中，標普指出21家發盈警，13家內房發展商處於停牌並已錯過發布業績限期，新力控股更遭到除牌。

債務對EBITDA倍數上升

去年疫情導致施工暫停，對內房的槓桿帶來顯著影響，預料內房債務對除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）平均比率，由2021年的6.1倍升至去年的8.2倍，與去年收入下跌15%有關。內房去年疲弱的銷售促使合同負債跌10%。隨著合同負債縮減，令到發展商難於2023年增加收入。

同時內房為刺激現金流而須犧牲利潤率。內房EBITDA利潤率在2021年為19%，去年則平均下降5個百分點。樓價經過多年升勢後，去年全國平均售價下跌3%。標普預料銷售繼續受壓，反映出內房今年盈利能力續受擠壓。

去年內房企業因項目估值大幅下降，須對庫存進行減值撥備，減值佔庫存比率更達11%。該行指出若內房商於低線城市敞口愈大，減值幅度愈大，與低線城市樓價並不強韌，有可能再次出現雙位跌幅，故此相信內房可能覺得在今年有必作額外減值撥備。

料中海外及潤地首季銷售回升

同時內房與核數師之間的談判亦影響減值水平。標普發現有部份內房去年並任何減值，而有關內房多數已將核數師換成4大以外的會計師。

標普指出部份房企銷售在今年首季有望回升，當中包括中海外（0688）﹑潤地（1109）及龍湖（0960）。