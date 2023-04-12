芝加哥聯儲行長倡對加息審慎　成首位表態放慢加息的委員

美國上月有兩家中型銀行倒閉，令銀行業的壓力增加，芝加哥聯邦儲備銀行行長提倡美國聯儲局委員加息時更為審慎，成為首位表態認為美聯儲可能需要暫緩加息的高官。



今年有份投票的芝加哥聯邦儲備銀行行長Austan Goolsbee指出：「在這種面對金融壓力的時刻，正確的貨幣政策需要審慎和耐心。」

Goolsbee於今年1月成為芝加哥聯儲行長，並在美聯儲今年的兩次會議上投票贊成加息。不過，在周二的講話中他並沒有明確支持進一步加息。

Goolsbee指出，銀行貸款調查顯示，在上個月兩家銀行倒閉之前，貸款機構已經在收緊借貸標準。在決定未來幾周如何制定政策時，他將重點關注調查報告和其他有關借貸條件的軼事數據。

紐約聯儲銀行行長稱兩行倒閉有其背後原因

不過，聯儲局第三把手、紐約聯儲銀行行長John Williams週一在紐約大學舉辦的討論會上表示，個人認為加息幅度並非3月兩家銀行問題背後的原因，破產銀行本身存在一些非常特殊（pretty idiosyncratic）的具體問題。

儘管在過去金融壓力都導致信貸收緊，但就目前情況而言，尚未看到信貸收緊的明確跡象，也不知道如果出現信貸收緊，影響會有多大。

他重申通脹預計將在今年降至3.75%，在2025年可能降至2%。預計失業率將逐漸上升，從目前的3.5%升至4%至4.5%。