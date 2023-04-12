積金局﹕「積金好僱主」嘉許計劃今日起接受申請　嘉許禮10月舉行

積金局主辦的2022至23年度「積金好僱主」嘉許計劃今日（12日） 起至6月30日接受申請。



「積金好僱主」 嘉許計劃今年踏入9周年 ， 以「僱現在顧未來 」為主題 ， 嘉許致力關顧員工退休福利的模範僱主 ， 他們與僱員攜手累積成果，為成就未來的退休保障多走一步。 去年錄得破紀錄超過1, 900間公司和機構獲得嘉許，當中有300多間為首次參加，反映愈來愈多僱主重視僱員的退休保障。

為表揚多年來不斷為僱員優化退休保障的僱主，連續5年或以上獲嘉許為「積金好僱主 」 的公司或機構，可額外獲 「積金好僱主5年+」獎項。 如僱主在2022至23計劃年度內，同時符合以下5項條件，包括（ 一 ）連續9年獲嘉許為「積金好僱主 」、（ 二 ）提供多於一個強積金計劃供僱員選擇、（ 三 ）為部分或所有僱員作出強積金自願性供款、（ 四 ）榮獲 「 電子供款獎 」 及 （ 五 ） 榮 獲 「 積金推廣獎 」， 將獲頒 「全能積金好僱主」殊榮。

公司或機構可透過「積金好僱主 」專頁直接遞交網上申請。另外，僱員亦可提名所屬公司或機 構 。 由今年開始， 強積金中介人亦可提名符合資格的僱主客戶成 為「積金好僱主」。提名人可透過專頁提交網上提名表格 。

積金局將於今年10月舉行嘉許典禮表揚今屆「積金好僱主」 。