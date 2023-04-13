股神巴菲特料銀行業倒閉潮未完　籲存戶毋須擔心

上月有3家美國地區銀行發生問題，最終矽谷銀行（SVB）及Signature Bank先後倒閉，另一家銀行第一共和銀行則要多家銀行聯手支援。有股神之稱的資深投資者巴菲特接受《CNBC》訪問時指出，當地銀行業倒閉潮未結束，認為未來仍有銀行倒閉，惟存戶毋須擔心，就算銀行破產存戶亦不會蒙受損失。



矽谷銀行及Signature Bank的破產個案，為當地歷來銀行破產個案中，規模第二及第三大。監管機構亦為為2家銀行的存戶提供全數保障。

巴菲特指出銀行作出部份較「愚蠢」的行動而被發現，包括資產及負債不匹債，及有問題的會計。會計程序讓銀行家作出一些對當前利潤有利的事，使股東承受風險。不過聯邦存款保險公司（FDIC）提供存款保障，由銀行業承擔而不花費政府一分錢，無人因為美國銀行業的存款已蒙受損失。

巴菲特指出存戶毋須對銀行倒閉事件過於憂慮。（資料圖片）

08年金融危機曾向高盛注資50億美元

在2008年雷曼兄弟倒閉後，巴菲特旗下的巴郡向高盛注資50億美元，於2011年亦向陷入困境的美銀注資50億美元。

此外日前他接受《日本經濟新聞》的專訪時指出，對於最近歐美銀行業破産危機，認爲不會改變其投資策略。至於會否發生像1907年美國銀行危機那樣的金融大恐慌，目前不可能提前預知，重要的是要投資於好的生意、合適的價格和良好的管理。