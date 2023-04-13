滬深股市齊低收　台股跌逾百點　港股跌幅收窄｜持續更新

美國聯儲局公布上月議息會議紀要，顯示受到當地銀行倒閉因素影響，調低加息預期。目前市場人士預期，聯儲局或會在5月加息後暫停。美國亦已於周三（12日）公布上月消費物價指數，升幅為5%，較預期低。不過數據公布對美股並無支持作用，道指更結束連續4日升幅，納指更失守12000點。亞太區股市今日偏軟，其中日股再次失守28000點。另一方面，繼騰訊（0700）大股東後，阿里（9988）大股東軟銀亦有意進行減持。



【15:21】

內地股市低收，上證收市報3318點，跌8點，深成收市報11739點，跌143點，滬深300指數收市報4068點，跌28點，創業板指數收市報2405點，跌23點。

亞太區股市方面，日股升74點，報28156點，韓股升11點，報2561點，台股跌128點，報15804點。

港股方面，恒指最新報20277點，跌32點，國指跌15點，報6851點，科指跌23點，報4143點。

【13:34】

港股跌勢午後略為擴大，最新報20174點，跌135點，國指跌53點，報6812點，科指跌61點，報4105點。

銀娛（0027）跌3.1%，吉利（0175）跌2.3%。

【12:19】

科技股處於弱勢，今早曾拖累大市失守2萬點。恒指中午收市報20209點，跌100點，國指跌42點，報6823點，科指跌46點，報4120點，成交額為618億元。

阿里（9988）跌2.4%，中午收市報93.75元，京東（9618）跌3.1%，美團（3690）跌1.7%，小米（1810）跌1%，騰訊（0700）升0.6%，中午收市報359.4元。

金融股方面，友邦（1299）跌1%，中午收市報84.8元，滙豐（0005）升0.2%，港交所（0388）跌0.6%。

內房及物管股方面，碧桂園（2007）跌3.7%，碧桂園服務（6098）跌2%，華潤萬象（1209）跌0.8%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌2.5%，安踏（2020）2.1%。

【10:39】

港股跌幅收窄，恒指最新報20236點，跌73點，國指跌31點，報6835點，科指跌42點，報4124點。

碧桂園服務（6098）跌4.7%，碧桂園（2007）跌4.6%，阿里（9988）跌3.4%，銀娛（0027）跌3.5%。

【09:42】

港股跌幅曾擴大至逾400點，並失守19900點，最新報19947點，跌362點，國指跌132點，報6733點，科指跌106點，報4060點。

京東（9618）跌5.6%，阿里（9988）跌4.6%，中升（0881）跌3.5%，碧桂園服務（6098）跌2.9%。

騰訊（0700）曾失守350元，最新報350.2元，跌2%。

【09:27】

恒指低開331點，報19977點，國指跌125點，報6741點，科指跌91點，報4075點。

阿里（9988）跌4.6%，報91.6元，騰訊（0700）險守350元，低開2%，美團（3690）低開2.3%，小米（1810）低開1%，京東（9618）低開5.6%，百度（9888）低開0.5%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開0.5%，渣打（2888）低開0.3%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開1.2%，安踏（2020）低開3.9%。