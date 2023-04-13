大摩料今年第4季亞洲經濟增幅　可跑贏已發展國家5個百分點

摩根士丹利發表報告，指出近期歐美銀行系統壓力事件，進一步反映亞洲表現將會更出色。歐美將會收緊貸款標準，對本土需求造成壓力；另一方面亞洲仍可能產生足夠的本地需求，促使增長差異續向亞洲傾斜。



該行預料到今年第4季，亞洲經濟增長較已發展市場高出5個百分點，為2017年以來最強勁。

大摩指出亞洲區內利率並無升至限制領域。縱使已發展市場近來採取激進的加息步伐以打擊通脹，可是亞洲區的加息周期傾向低調。相比起美國已累計加息4.75厘，歐元區加息3.5厘，亞洲區內加息幅度約1厘，反映出對本地需求受到息口走勢的影響，亞洲區內的影響較低。

同時內地解封後經濟上揚，並對亞洲區其他國家產生正面外溢效應。經濟反彈不限於解封的收益，因為政策制定者已採取支持增長的立場。大摩認為房地產市場的急速通脹再次出現，其中二手樓銷售已回復至接近2021年水平，是消費者信心反彈的訊號。

日本等國家有刺激內需措施

該行指出日本﹑印度及印尼均有推動內需的特定因素。其中日本寬鬆的宏觀政策對私人部門帶來支持。在印度，金融及非金融私人部門的資產負債表多年來已得到清理，私人部門因而有了健康的風險偏好，可以進行擴張。同時供應方的改革使印度能在全球商品及同服務中獲得出口份額，促進就業與投資。