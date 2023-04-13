港股後市看好看淡　需看股王走勢｜許繹彬

首個徹底復常後的悠長假期期間，本港各出入境關卡均出現來港報復式旅遊，實屬這幾年難得一見，希望往後全球人民均可與病毒遠離、生活得以回復正常、經濟再度起飛 ; 談回港股，假後終可重回正軌，亦慶幸悠長假期期間，外圍市況尚算「生性」，對港股一直影響深遠的美股及中國市場只是窄幅上落，因而造就港股在假後得以高開衝穿20400的心理關口，更曾升至20800點的水平。

繼股王騰訊（0700）大股東Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus上月先將美團（3690）傳入中央結算系統（CCASS），已對其股價引來極大震盪；昨日又傳該公司將其持有的9600萬股騰訊存入中央結算系統（CCASS）。不論市場怎樣解讀其心意是否再度作出減持，消息傳出後便令股王的股價應聲下挫，連帶港股的重要關卡20400點也再度失守，今早更令恆指曾一度跌穿20000重要點，可謂「成也騰訊，敗也騰訊」；

投資者對後市的信心仍有保留，以短炒為主及逢高即賺，是正常現象；尤記得港股從一月22700點回落至上月低位18829點；當中回調了近1,900點的主因莫過於美國在高息環境下的後遺症令美國本地銀行需由政府接管，亦令全球再度陷於金融危機，香港股市亦因此備受牽連，直插無水花地從高位瞬間回落；儘管現階段看似美國本地銀行的情況穏定下來，但古語有云「冰封三尺非一日之寒」，美國的金融及經濟問題是否已經徹底根治或有所改善，即使有預知未來的水晶球亦無法預測；繼後會否突然再爆出其他危機，投資者亦有所保留，所以對於重磅股的主要股東趁機作出減持或批股，可能亦屬人之常情；再者，恒指自上月低位18829點升回至假期後高位近20800點，在陰晴不定的情況下仍有此2,000點升幅 ，算有所交待；到達現水平有回吐壓力，亦能理解。

投資者現階段還望能穩守19800點，繼續希望在成交配合下，擺脫20400點的阻力；股份方面，儘管股王騰訊股價現階段受壓，但其基本因素是沒有改變，加上近日AI是近期城中熱話，以騰訊本身的技術，要發展並非難事，建議可趁低吸納。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。