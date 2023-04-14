內地股市高收　日股勁升逾300點　恒指升44點｜持續更新

美國上月生產價格指數（PPI）按月下跌0.5%，為3年以來最大跌幅，市場人士預期當地通脹更趨緩和。美國股市於周四（13日）高收，其中道指勁升383點。今早亞太區內股市承接美股升勢而於早段上揚。商品市場方面，紐約期金及現貨金於亞洲交易時段皆錄得升幅。



【15:11】

內地股市高收，上證收市報3338點，升19點，深成指數收市報11800點，升60點，港深300指數收市報4092點，升23點，創業板指數收市報2428點，升22點。

亞太區股市高收，日股升336點，收市報28493點，台股升124點，報15929點，韓股升9點，報2571點。

港股方面，恒指最新報20389點，升44點，國指升22點，報6898點，科指跌9點，報4150點。

【13:44】

港股午後重拾升幅，恒指最新報20367點，升23點，國指升11點，報6887點，科指跌14點，報4145點。

翰森製藥（3692）跌3.2%，中生製藥（1177）跌1.5%，阿里健康（0241）跌1.5%。

【12:28】

港股今早走勢繼續波動，半日平收，成交額不足600億元。科技股及濠賭股今早皆偏軟。

恒指中午收市報20344點，國指跌2點，報6872點，科指跌29點，報4130點，成交額為577億元。

百度（9888）跌4.2%，中午收市報128.5億元，京東（9618）跌1.7%，美團（3690）跌2.1%。阿里（9988）回穩，半日升不足0.1%，騰訊（0700）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，中午收市報55.65元，渣打（2888）升0.2%，保誠（2378）升0.6%，港交所（0388）跌0.2%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌1.8%，安踏（2020）升1.5%，潤啤（0291）跌0.3%。

內房股方面，融創（1918）未止跌，中午收市報1.81元，跌11.3%，碧桂園（2007）跌1.3%，中海外（0688）跌0.9%。

電視廣播（0511）跌5.2%，中午收市報8.42元。

【11:34】

港股由升轉跌，恒指最新報20334點，跌10點，國指最新報6873點，跌1點，科指跌29點，報4129點。

百度（9888）跌4.2%，金沙（3690）跌2.3%，美團（3690）跌2.1%。

中國宏橋（1378）升幅擴大至4.9%，吉利（0175）升3.1%。

【10:19】

港股升幅擴大，恒指最新報20460點，升115點，國指升51點，報6926點，科指升13點，報4173點。

吉利（0175）升3.1%，中國宏橋（1378）升3.1%，信義玻璃（0868）升2.3%。

【09:26】

恒指高開78點，報20422點，國指升23點，報6898點，科指升10點，報4170點。

阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）高開0.9%，美團（3690）高開0.3%，京東（9618）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，渣打（2888）平開。

海底撈（6862）高開0.5%，安踏（2020）高開0.6%。