加息周期近尾聲　料環球債市回穩　部署上須配合市場動向｜伍禮賢

港股日前一度跌穿20000點大關。雖然美國通脹水平回落，但投資者對美國今年後期或進入衰退感到憂慮。但恒指回落至20天均線及保力加通道中軸附近後回穩，反映在內地經濟復常前景之下，港股市場具與外圍有不同的宏觀基本面。

港股基本面仍不俗

事實上，港股在今年三月份低見18829點後，走勢反覆回升，目前恒指仍穩守250日線及20000點大關。從市場近期表現來看，料港股上一輪的調整周期已經完成。另一方面，縱觀港股去年全年的業績數據，重磅藍籌股普遍表現符合預期，甚至較預期略為理想，為市場基本面提供較好的支持。內地數據方面，首季整體經濟數據比市場預期好，反映目前內地經濟處於較快的恢復階段，相信第二季度在低基數效應下將明顯反彈，加上市場對於重磅科技及內銀股年內表現持樂觀態度，將有利資本市場回穩。

筆者繼續保持對港股展望正面看法，並對恒指今年目標繼續維持23000點不變，投資者宜分注吸納。投資者亦可趁有時外圍市況對港股帶來短線衝擊的情況下，對本港優質股份作出中長線吸納部署，例如前期文章介紹過處於行業景氣度高的中國聯通（0762）、長飛光纖（6869），具平穩增長性質的領展（0823）、越秀交通基建（1052），以及受惠內地經濟面改善的內銀企業。

伍禮賢指出，恒指回落至20天均線及保力加通道中軸附近後回穩。(資料圖片)

加息尾聲可部署債券

若然投資者認為股票市場的波動性相對較大，現時宏觀環境下，債券市場亦是不妨可以關注的領域。美國通脹數據的進一步回落，加強了投資者對聯儲局今年中將暫停加息的預期。相信隨加息周期進入尾聲，環球債市表現亦將有所回穩。

由於債券市場通常預先反映市場對加息的預期，因此現階段已可考慮布局債券投資。但因金融市場仍然充滿不確定性，包括經濟會否進入衰退等。因此，投資策略亦應審時度勢，配合市場動向進行調整。環球債市現價相對合理，不少債券的孳息率亦相當吸引，投資評級債券因經濟衰退所衍生的違約風險將較高收益債券低。

投資者可考慮開始分段布局投資評級債券，較短年期的投資評級債券可為投資者帶來穩定的投資回報，利率升跌對其影響較小。大部分中資美元債如為博取債券價格上的升幅，則可考慮布局較長年期的投資評級債券。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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