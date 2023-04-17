內地股市高收　港股升幅進一步擴大兼收復20800點｜持續更新

上周五（14日）美國三大指數均低收，其中道指跌逾百點，不過大型銀行股受惠首季業績理想而上揚。亞太區股市今早亦受影響，日﹑韓股市偏軟。商品市場於亞洲交易時段亦未見到有明確方向。



【15:08】

內地股市高收，上證收市報3385點，升47點，深成收市報11855點，升55點，滬深300收市報4149點，升57點，創業板收市報2434點，升6點。

亞太區股市方面，日股升21點，報28514點，台股升34點，報15963點，韓股升4點，報2575點。

港股升幅進一步擴大，恒指最新報20807點，升368點，國指升150點，報7065點，科指升97點，報4261點。

【14:21】

港股升幅突然擴大至逾300點，恒指最新報20752點，升313點，國指升120點，報7034點，科指升76點，報4240點。

聯想（0992）升4.8%﹑中石油（0857）升4.5%﹑滙豐（0005）升3.2%，中移動（0941）升2.9%，美團（3690）升2.8%。

【13:16】

港股升幅在午後收窄至不足百點，恒指最新報20526點，升87點，國指升20點，報6934點，科指升5點，報4169點。

聯想（0992）升4.3%，周大福（1929）升3.7%，東方海外（0316）升3.3%。

安踏（2020）跌3.5%。

【12:19】

港股先跌而後升，半日揚逾百點，惟成交額僅多於600億元，其中能源股及資源股表現較突出，重磅股滙豐（0005）升穿57元。

恒指中午收市報20548點，升110點，國指升31點，報6945點，科指升22點，報4186點，成交額為606億元。

能源股及資源股獲投資者追捧，中石油（0857）升3.9%，報5.28元，中海油（0883）升1.3%，中國宏橋（1378）升3.6%，中鋁（2600）升6.1%，江西銅（0358）升1.5%。

煤炭股亦上揚，兗礦能源（1171）升4.6%月，中煤（1898）升2.2%，神華（1088）升1.2%。

銀行股同樣造好，滙豐（0005）升2.8%，半日報57.15元，渣打（2888）升2.4%，中銀（2388）升1.4%。

科技股方面，騰訊（0700）升0.1%，美團（3690）升0.9%，阿里（9988）半日升0.1%。

【10:08】

港股由跌轉升，恒指最新報20474點，升35點，國指升11點，報6925點，科指升10點，報4174點。

周大福（1929）於上周五（14日）公布今年首3個月數據，其中香港市場同店銷售增逾1.5倍，今早升5.1%。

中芯（0981）升3.8%。

【09:25】

恒指低開64點，跌20374點，國指跌34點，報6880點，科指跌25點，報4138點。

銀行股今早上揚，滙豐（0005）高開2.1%，報56.75元，為1個月新高，渣打（2888）高開1.7%，東亞（0023）平開，中銀（2388）高開0.6%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.4%，騰訊（0700）低開0.2%，美團（3690）低開0.8%，小米（1810）低開0.8%。

汽車股方面，小鵬（9868）平開，蔚來（9868）高開0.6%。

至於消費股，莎莎（0178）及海底撈（6862）均平開。