周大福飆逾5%　中芯升近4%　恒生指數由跌轉升｜持續更新

上周五（14日）美國三大指數均低收，其中道指跌逾百點，不過大型銀行股受惠首季業績理想而上揚。亞太區股市今早亦受影響，日﹑韓股市偏軟。商品市場於亞洲交易時段亦未見到有明確方向。



【10:08】

港股由跌轉升，恒指最新報20474點，升35點，國指升11點，報6925點，科指升10點，報4174點。

周大福（1929）於上周五（14日）公布今年首3個月數據，其中香港市場同店銷售增逾1.5倍，今早升5.1%。

中芯（0981）升3.8%。

【09:25】

恒指低開64點，跌20374點，國指跌34點，報6880點，科指跌25點，報4138點。

銀行股今早上揚，滙豐（0005）高開2.1%，報56.75元，為1個月新高，渣打（2888）高開1.7%，東亞（0023）平開，中銀（2388）高開0.6%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.4%，騰訊（0700）低開0.2%，美團（3690）低開0.8%，小米（1810）低開0.8%。

汽車股方面，小鵬（9868）平開，蔚來（9868）高開0.6%。

至於消費股，莎莎（0178）及海底撈（6862）均平開。