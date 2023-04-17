渣打大灣區營商景氣指數升至51.3　各行業指數全線增長

渣打銀行與貿發局公布今年首季「渣打大灣區營商景氣指數﹙GBAI﹚」，業務活動現狀指數按季增加11.8點至51.3，而業務活動預期指數升16.4點至61.5，GBAI勝預期，反映通關效應下，大灣區企業已重拾信心。

調查顯示，各行業的「現狀指數」及「預期指數」全線錄得增長，「金融服務」(59.8)和「創新和技術」(54.3)的「現狀指數」表現最佳；而「預期指數」則以「專業服務」(65.2，升19.1點) 、「製造與貿易」(61.3，升17點)和 「金融服務」(67.4，升16.9點)的升幅最為顯著。

另外，各城市的「現狀指數」及「預期指數」亦全面回升，當中佛山(55.1)、東莞(53.5)和香港(51.6) 在「現狀指數」表現較佳；而「預期指數」，則以東莞(69.6，升32.5點)、廣州(67.7，升24.6點)和深圳(60.8，升13.7點)的升幅最為強勁。

香港子指數有史以來最高

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，內地於年初對外開放，社區迅速建立群體免疫，以致經濟活動急速復蘇，大灣區內企業的營商信心於今年首季已明顯改善，相關指數大幅反彈。「預期在內地各項政策的支持以及全面通關的推動下，內地經濟復蘇勢頭有望持續。現時不少企業的營運仍未回復疫情前水平，我們亦因此相信，大灣區有足夠的空間迎頭趕上，回歸正軌。」

香港貿易發展局研究總監范婉兒則稱，現狀指數上升主要受新增外貿訂單飆升拉動所致，值得留意的是企業的利潤指數(52.5)亦重返擴張區域，顯示受訪企業業務轉好。「此外，香港的兩項指數創下GBAI自2020年第二季推出以來的新高，揭示港商對營商前景趨向樂觀。」